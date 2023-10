Le Songe IBOS Ibos, 25 janvier 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Le Songe, c’est l’histoire d’Héléna qui aime Démétrius qui aime Hermia qui aime et est aimée de Lysandre. Un amour si puissant qu’il en devient surnaturel. Une ode au désir et à ses conséquences !

Quel est donc ce Songe vu par Gwenaël Morin, metteur en scène qui a quitté l’architecture pour la scène et fondé le Théâtre permanent à partir de trois principes : jouer, répéter et transmettre en continu, tous les jours ? « Un terrain d’expérimentation et d’exploration de ce désir fou de vivre ». Un étourdissement ressenti à la lecture du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare et de cette histoire d’amour impossible. Une spirale de désir et des aveuglements amoureux pour ces quatre Athéniens pris dans les filets de cette comédie baroque et surnaturelle. Un amour si puissant qu’il leur fait croire qu’ils se libéreront des commandements des pères comme des dieux. Une pièce à quatre voix à la fois rapide et cruelle, toujours en mouvement..

2024-01-25 20:30:00 fin : 2024-01-25 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Songe is the story of Helena, who loves Demetrius, who loves Hermia, who loves and is loved by Lysander. A love so powerful that it becomes supernatural. An ode to desire and its consequences!

So what is this Songe as seen by Gwenaël Morin, director who left architecture for the stage and founded the Théâtre permanent based on three principles: play, rehearse and transmit continuously, every day? « A field for experimentation and exploration of this mad desire to live ». A dizzying reading of William Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream and its story of impossible love. A spiral of desire and amorous blindness for these four Athenians caught in the net of this baroque and supernatural comedy. A love so powerful that it makes them believe they can free themselves from the commandments of fathers and gods alike. A fast-paced, cruel and ever-changing four-part play.

Le Songe es la historia de Helena, que ama a Demetrio, que ama a Hermia, que ama y es amada por Lisandro. Un amor tan poderoso que se convierte en sobrenatural. Una oda al deseo y a sus consecuencias

Entonces, ¿qué es este Songe visto por Gwenaël Morin, un director que dejó la arquitectura por la escena y fundó el Théâtre permanent basado en tres principios: tocar, ensayar y transmitir continuamente, todos los días? « Un lugar para experimentar y explorar este loco deseo de vivir ». Una lectura vertiginosa del Sueño de una noche de verano de William Shakespeare y esta historia de amor imposible. Una espiral de deseo y amor ciego para estos cuatro atenienses atrapados en las redes de esta comedia barroca y sobrenatural. Un amor tan poderoso que les hace creer que pueden liberarse de los mandamientos de padres y dioses. Una obra a cuatro voces trepidante y cruel, siempre en movimiento.

Der Traum ist die Geschichte von Helena, die Demetrius liebt, der Hermia liebt, die Lysander liebt und von ihm geliebt wird. Eine Liebe, die so stark ist, dass sie übernatürlich wirkt. Eine Ode an das Verlangen und seine Folgen!

Was ist dieser Traum aus der Sicht des Regisseurs Gwenaël Morin, der von der Architektur auf die Bühne wechselte und das Théâtre permanent auf der Grundlage von drei Prinzipien gründete: kontinuierlich spielen, proben und vermitteln, jeden Tag? « Ein Feld zum Experimentieren und Erforschen des verrückten Wunsches zu leben ». Eine Betäubung, die man beim Lesen von William Shakespeares Sommernachtstraum und der Geschichte einer unmöglichen Liebe verspürt. Die vier Athener, die in die Fänge dieser barocken und übernatürlichen Komödie geraten sind, werden von einer Spirale des Verlangens und der Blindheit in der Liebe erfasst. Eine Liebe, die so mächtig ist, dass sie sie glauben lässt, dass sie sich von den Geboten der Väter und der Götter befreien werden. Ein rasantes und grausames Stück mit vier Stimmen, das immer in Bewegung ist.

Mise à jour le 2023-10-24 par CDT65|CDT65