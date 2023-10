Black Lights IBOS Ibos, 23 janvier 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Black Lights s’appuie sur les textes de dix autrices internationales qui ont donné lieu à une série télévisée choc intitulée H24. Inspiré de faits réels, Mathilde Monnier propose un spectacle-manifeste qui rend compte de l’impact mental et physique que vivent les femmes face à tous types de violences.

Dans une polyphonie de mouvements et de paroles, Mathilde Monnier fait entendre ces écritures incisives et puissantes. Différentes nationalités et générations d’écrivaines, à l’image des huit interprètes qui portent et incarnent ces récits au plateau. Autour d’une mise en scène à même d’évoquer la tragédie de ces récits mais aussi la possibilité de dire et de transmettre, la grande chorégraphe pose la littérature comme source d’inspiration. Et loin de toute illustration, celle qui dirigea le Centre chorégraphique national de Montpellier puis le Centre national de la danse donne un visage à ces mots féminins : l’engagement, la liberté.

L’oxymore du titre évoque à la fois la noirceur pour les désastres physiques et psychologiques et la lumière qui accompagne les changements de notre époque : les femmes sont devenues plus fortes, plus libres… Mathilde Monnier, très attaché à l’humanité, créer une relation entre le mouvement des textes et celui des corps, que seule la danse peut produire..

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Black Lights is based on texts by ten international women authors, which gave rise to a shock TV series entitled H24. Inspired by real-life events, Mathilde Monnier?s manifesto show reflects the mental and physical impact of violence of all kinds on women.

In a polyphony of movements and words, Mathilde Monnier gives voice to these incisive and powerful writings. The different nationalities and generations of women writers reflect the eight performers who bring these stories to life on stage. With a staging that evokes the tragedy of these stories, but also the possibility of telling and transmitting, the great choreographer uses literature as a source of inspiration. And far from any illustration, the woman who directed the Centre chorégraphique national de Montpellier and then the Centre national de la danse gives a face to these feminine words: commitment and freedom.

The oxymoron of the title evokes both the darkness of physical and psychological disasters and the light that accompanies the changes of our times: women have become stronger, freer? Mathilde Monnier, who is deeply attached to humanity, creates a relationship between the movement of texts and the movement of bodies that only dance can produce.

Black Lights se basa en textos de diez autoras internacionales que han dado lugar a una serie de televisión de choque titulada H24. Inspirándose en hechos reales, Mathilde Monnier ha creado un manifiesto que refleja el impacto mental y físico de la violencia de todo tipo sobre las mujeres.

En una polifonía de movimientos y palabras, Mathilde Monnier da voz a estos escritos incisivos y poderosos. Diferentes nacionalidades y generaciones de mujeres escritoras, al igual que las ocho intérpretes que dan vida a estas historias en el escenario. Con una puesta en escena que evoca la tragedia de estas historias, pero también la posibilidad de contarlas y transmitirlas, la gran coreógrafa utiliza la literatura como fuente de inspiración. Y lejos de cualquier ilustración, la mujer que dirigió el Centre chorégraphique national de Montpellier y después el Centre national de la danse pone rostro a estas palabras femeninas: compromiso y libertad.

El oxímoron del título evoca tanto la oscuridad de las catástrofes físicas y psicológicas como la luz que acompaña a los cambios de nuestro tiempo: las mujeres se han hecho más fuertes, más libres.. Mathilde Monnier, muy apegada a la humanidad, crea una relación entre el movimiento de los textos y el de los cuerpos que sólo la danza puede producir.

Black Lights basiert auf den Texten von zehn internationalen Autorinnen, die zu einer schockierenden Fernsehserie mit dem Titel H24 geführt haben. Inspiriert von wahren Begebenheiten, präsentiert Mathilde Monnier ein Manifest, das die mentalen und physischen Auswirkungen von Gewalt gegen Frauen aufzeigt.

In einer Polyphonie von Bewegungen und Worten bringt Mathilde Monnier diese einschneidenden und kraftvollen Schriften zu Gehör. Verschiedene Nationalitäten und Generationen von Schriftstellerinnen, wie die acht Darstellerinnen, die diese Geschichten auf der Bühne tragen und verkörpern. In einer Inszenierung, die die Tragik dieser Geschichten, aber auch die Möglichkeit des Erzählens und Weitergebens aufzeigt, stellt die große Choreographin die Literatur als Inspirationsquelle dar. Die Leiterin des Centre chorégraphique national de Montpellier und des Centre national de la danse gibt diesen weiblichen Begriffen ein Gesicht: Engagement und Freiheit.

Das Oxymoron des Titels erinnert sowohl an die Dunkelheit, die für physische und psychologische Katastrophen steht, als auch an das Licht, das die Veränderungen unserer Zeit begleitet: Die Frauen sind stärker und freier geworden? Mathilde Monnier, der die Menschlichkeit sehr am Herzen liegt, wollte eine Beziehung zwischen den Bewegungen der Texte und der Körper schaffen, die nur der Tanz herstellen kann.

