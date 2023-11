Orchestre de Pau Pays de Béarn IBOS Ibos, 21 janvier 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

On s’imagine parfois Mozart et Haydn bien sages sous leurs perruques poudrées. Mais certaines œuvres sont imprégnées d’un romantisme naissant, laissant poindre la tempête et la passion. La pianiste Lise de la Salle et l’Orchestre Pau Pays de Béarn, sous la baguette de Fayçal Karoui, invitent à les découvrir.

Les premiers auditeurs de ces œuvres de Haydn et Mozart ont dû être surpris par la couleur sombre de certains passages et par l’intensité soudaine qui s’y invite. Des contrastes quasi spectaculaires que Mozart réutilisera jusque dans son Requiem. Un témoignage intime également, car Mozart ne « parle » jamais mieux qu’avec son piano et il a en Lise de la Salle une interprète qui conjugue merveilleusement justesse et sensibilité. Virtuose précoce, la pianiste française donne ses premiers concerts avant l’âge de 10 ans. Lauréate de plusieurs concours internationaux, elle s’est imposée comme une des meilleures interprètes de sa génération. Pierre Gervasoni dit d’elle, dans Le Monde en 2018, qu’elle est « une artiste accomplie » qui « atteint un degré d’évidence qui empêche d’imaginer qu’une autre interprétation soit possible »..

2024-01-21 17:00:00 fin : 2024-01-21 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



We sometimes imagine Mozart and Haydn to be well-behaved under their powdered wigs. But some of their works are imbued with a nascent romanticism, hinting at tempest and passion. Pianist Lise de la Salle and the Orchestre Pau Pays de Béarn, under the baton of Fayçal Karoui, invite you to discover them.

The first listeners of these works by Haydn and Mozart must have been surprised by the dark color of certain passages and by the sudden intensity that invades them. These almost spectacular contrasts were to be reused by Mozart in his Requiem. An intimate testimony too, for Mozart never « speaks » better than with his piano, and in Lise de la Salle he has an interpreter who marvelously combines accuracy and sensitivity. A precocious virtuoso, the French pianist gave her first concerts before the age of 10. Winner of several international competitions, she has established herself as one of the finest performers of her generation. In Le Monde in 2018, Pierre Gervasoni described her as « ?an accomplished artist » who « ?achieves a degree of clarity that makes it impossible to imagine that any other interpretation is possible ».

A Mozart y Haydn a veces se los imagina bien educados bajo sus pelucas empolvadas. Pero algunas de sus obras están impregnadas de un romanticismo incipiente, que insinúa tempestad y pasión. La pianista Lise de la Salle y la Orquesta Pau Pays de Béarn, dirigida por Fayçal Karoui, le invitan a descubrirlas.

Los primeros oyentes de estas obras de Haydn y Mozart debieron sorprenderse por el color oscuro de ciertos pasajes y por la súbita intensidad que se apodera de ellos. Estos contrastes casi espectaculares serían reutilizados por Mozart en su Réquiem. Es también un testimonio íntimo, pues Mozart nunca « habla » mejor que con su piano, y en Lise de la Salle tiene una intérprete que combina maravillosamente precisión y sensibilidad. Virtuosa precoz, la pianista francesa dio sus primeros conciertos antes de cumplir los 10 años. Ganadora de varios concursos internacionales, se ha consolidado como una de las mejores intérpretes de su generación. En Le Monde en 2018, Pierre Gervasoni la describió como « … una artista consumada » que « … alcanza un grado de claridad que hace imposible imaginar que sea posible otra interpretación ».

Manchmal stellt man sich Mozart und Haydn ganz brav unter ihren gepuderten Perücken vor. Aber einige Werke sind von einer aufkommenden Romantik durchdrungen, die Sturm und Leidenschaft aufblitzen lässt. Die Pianistin Lise de la Salle und das Orchestre Pau Pays de Béarn unter der Leitung von Fayçal Karoui laden Sie ein, diese Werke zu entdecken.

Die ersten Zuhörer dieser Werke von Haydn und Mozart waren sicher überrascht von der dunklen Farbe einiger Passagen und der plötzlichen Intensität, die in sie eindringt. Diese fast schon spektakulären Kontraste verwendete Mozart sogar in seinem Requiem. Es ist auch ein intimes Zeugnis, denn Mozart spricht nie besser als mit seinem Klavier, und in Lise de la Salle hat er eine Interpretin, die auf wunderbare Weise Genauigkeit und Sensibilität miteinander verbindet. Die französische Pianistin war eine frühe Virtuosin und gab ihre ersten Konzerte bereits im Alter von 10 Jahren. Als Preisträgerin mehrerer internationaler Wettbewerbe hat sie sich als eine der besten Interpretinnen ihrer Generation etabliert. Pierre Gervasoni nannte sie 2018 in Le Monde « ?eine vollendete Künstlerin? », die « ?einen Grad an Selbstverständlichkeit erreicht, der es unmöglich macht, sich vorzustellen, dass eine andere Interpretation möglich wäre? ».

