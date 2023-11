L’Avare IBOS Ibos, 8 janvier 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Pour cet Avare créé au Théâtre National Populaire centre dramatique de Villeurbanne, Jérôme Deschamps aborde la pièce comme une comédie jubilatoire où la scène presque déserte met en évidence le choc des confrontations, le grand art de Molière. Un choc qui passe par le rire.

Élise souhaite se marier avec Valère, tandis que son frère Cléante veut épouser Mariane. Mais leur père, le vieil Harpagon, en a décidé autrement. Il a lui-même jeté son dévolu sur la jeune Mariane et projette l’union de sa fille avec un vieux marchand et celle de son fils avec une riche veuve. Harpagon se bat, il veut régner, défendre sa foi, et tout est bon : le mensonge, la méfiance, la ruse et les coups de bâton, la menace, et la violence, toujours. La cruauté atteint ici de tels sommets qu’elle fait rire.

À la manière de Jacques Tati « en montrer moins pour en dire plus » le metteur en scène laisse se promener l’imagination de chacun pour que la rencontre entre la pièce de Molière et le public soit encore plus forte.

Une beauté simple, faite des costumes (Macha Makeïeff), de l’art de la peinture (Félix Deschamps Mak), cette belle tradition du théâtre qui ouvre la porte au rêve, et permet à l’art de la lumière (Bertrand Couderc) de donner toute sa mesure..

2024-01-08

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



For this Avare, premiered at the Théâtre National Populaire center dramatique de Villeurbanne, Jérôme Deschamps approaches the play as a jubilant comedy, where the almost deserted stage highlights the clash of confrontations, Molière’s great art. A clash that makes for laughter.

Élise wants to marry Valère, while her brother Cléante wants to marry Mariane. But their father, old Harpagon, has decided otherwise. He himself has set his sights on young Mariane, and plans to marry his daughter to an old merchant and his son to a rich widow. Harpagon fights, he wants to reign, to defend his faith, and anything goes: lies, mistrust, cunning and blows, threats, and always violence. The cruelty here reaches such heights that it makes you laugh.

In the manner of Jacques Tati?s « show less to tell more », the director lets the imagination run wild, so that the encounter between Molière?s play and the audience is even more powerful.

The simple beauty of the costumes (Macha Makeïeff), the art of painting (Félix Deschamps Mak), that fine theatrical tradition that opens the door to dreams, and allows the art of lighting (Bertrand Couderc) to come into its own.

Para esta producción de Avare en el Théâtre National Populaire centre dramatique de Villeurbanne, Jérôme Deschamps aborda la obra como una comedia jubilosa donde el escenario casi desierto pone de relieve el choque de enfrentamientos, el gran arte de Molière. Un choque que hace reír.

Élise quiere casarse con Valère, mientras que su hermano Cléante quiere casarse con Mariane. Pero su padre, el viejo Harpagon, ha decidido lo contrario. Él mismo ha puesto sus ojos en la joven Mariane y planea casar a su hija con un viejo mercader y a su hijo con una rica viuda. Harpagon lucha, quiere reinar, defender su fe, y todo vale: mentiras, desconfianza, astucia y golpes, amenazas, y siempre violencia. La crueldad alcanza aquí tales cotas que hace reír.

A la manera de Jacques Tati, « mostrar menos para contar más », el director deja volar la imaginación del espectador, haciendo aún más poderoso el encuentro entre la obra de Molière y el público.

La belleza sencilla del vestuario (Macha Makeïeff), el arte de la pintura (Félix Deschamps Mak), esa fina tradición del teatro que abre la puerta a los sueños, y permite que el arte de la iluminación (Bertrand Couderc) se luzca.

Für diesen am Théâtre National Populaire Centre dramatique de Villeurbanne uraufgeführten Avare geht Jérôme Deschamps das Stück wie eine Jubelkomödie an, in der die fast menschenleere Bühne den Schock der Konfrontationen, die große Kunst Molières, hervorhebt. Ein Schock, der durch das Lachen vermittelt wird.

Élise möchte Valère heiraten, während ihr Bruder Cléante Mariane heiraten möchte. Doch ihr Vater, der alte Harpagon, hat das anders entschieden. Er hat selbst ein Auge auf die junge Mariane geworfen und plant, seine Tochter mit einem alten Kaufmann und seinen Sohn mit einer reichen Witwe zu verheiraten. Harpagon kämpft, er will herrschen und seinen Glauben verteidigen, und dazu ist ihm jedes Mittel recht: Lügen, Misstrauen, List und Stockschläge, Drohungen und immer wieder Gewalt. Die Grausamkeit erreicht hier einen solchen Höhepunkt, dass man darüber lachen muss.

In der Art von Jacques Tati « weniger zeigen, um mehr zu sagen » lässt der Regisseur die Vorstellungskraft jedes Einzelnen wandern, damit die Begegnung zwischen Molières Stück und dem Publikum noch stärker wird.

Eine einfache Schönheit, die aus den Kostümen (Macha Makeïeff), der Kunst der Malerei (Félix Deschamps Mak), dieser schönen Tradition des Theaters, die die Tür zum Traum öffnet, und der Kunst des Lichts (Bertrand Couderc) besteht, um ihr ganzes Ausmaß zu entfalten.

