Le deux artistes se présente comme des archéologues, passionnés par la vie des objets. Tous les objets ont une histoire et s’ils pouvaient parler, ils en auraient des choses à dire !

Equipé de son matériel audio, le binôme propose au public d’écouter des objets du quotidien. Les spectateurs s’équipent alors de casques pour que l’expérience puisse démarrer. Alors que l’assemblée tente d’écouter les traces de ce qui l’entoure, un fossile semble souhaiter révéler quelque chose… L’expérience permet alors d’accéder à la mémoire sonore inédite de cet objet qui, en se constituant il y a des milliers d’années, a capturé les sons de son époque… Celle des premiers hommes, nos ancêtres préhistoriques. L’espace se creuse, le temps se déplie. Cet objet, comme un portail ou une machine à remonter le temps, se révèle précieux pour le témoignage du passé qu’il contient mais également pour la passerelle qu’il offre avec cette autre réalité. Spectateurs et chercheurs se mettent ainsi en quête d’un contact avec ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés…

Les objets délivrent, en effet, chacun une vibration singulière. Mais jusqu’à quelle point leur histoire invisible peut-elle se révéler… ?.

The two artists present themselves as archaeologists, fascinated by the life of objects. All objects have a history, and if they could talk, they’d have a lot to say!

Equipped with their audio equipment, the pair invite the audience to listen to everyday objects. Audience members don headphones, and the experiment begins. As the audience tries to listen to the traces of their surroundings, a fossil seems to want to reveal something? The experiment gives access to the unprecedented sound memory of this object, which, as it was formed thousands of years ago, captured the sounds of its time? That of early man, our prehistoric ancestors. Space deepens, time unfolds. This object, like a portal or a time machine, proves invaluable not only for the testimony of the past it contains, but also for the bridge it provides with this other reality. Spectators and researchers alike set out to make contact with the men and women who have gone before us?

Objects do, in fact, each deliver a singular vibration. But to what extent can their invisible history be revealed?

Los dos artistas se presentan como arqueólogos, fascinados por la vida de los objetos. Todos los objetos tienen una historia y, si pudieran hablar, ¡tendrían mucho que decir!

Equipados con su equipo de audio, los dos artistas invitan al público a escuchar objetos cotidianos. El público se pone los auriculares y comienza el experimento. Mientras el público intenta escuchar las huellas de su entorno, un fósil parece querer revelar algo.. El experimento da acceso a la memoria sonora sin precedentes de este objeto que, al formarse hace miles de años, captó los sonidos de su época? La del hombre primitivo, la de nuestros antepasados prehistóricos. El espacio se expande, el tiempo se despliega. Este objeto, como un portal o una máquina del tiempo, es precioso no sólo por las pruebas que contiene del pasado, sino también por el puente que proporciona con esta otra realidad. Espectadores e investigadores buscan por igual entrar en contacto con los hombres y mujeres que nos han precedido?

Cada objeto tiene su propia vibración. Pero ¿hasta qué punto puede revelarse su historia invisible?

Die beiden Künstler bezeichnen sich selbst als Archäologen, die sich für das Leben von Objekten begeistern. Alle Gegenstände haben eine Geschichte und wenn sie sprechen könnten, hätten sie viel zu erzählen!

Ausgestattet mit Audiogeräten bieten die beiden dem Publikum an, Alltagsgegenständen zu lauschen. Die Zuschauer setzen sich Kopfhörer auf, damit das Experiment beginnen kann. Während die Zuschauer versuchen, den Spuren ihrer Umgebung zu lauschen, scheint ein Fossil etwas verraten zu wollen Das Experiment ermöglicht den Zugang zu dem einzigartigen Klanggedächtnis dieses Objekts, das vor Tausenden von Jahren entstand und die Geräusche seiner Zeit einfing? Die der ersten Menschen, unserer prähistorischen Vorfahren. Der Raum wird ausgehöhlt, die Zeit entfaltet sich. Dieses Objekt, das wie ein Portal oder eine Zeitmaschine wirkt, ist nicht nur wegen der darin enthaltenen Zeugnisse der Vergangenheit wertvoll, sondern auch wegen der Brücke, die es zu dieser anderen Realität schlägt. Zuschauer und Forscher machen sich auf die Suche nach einem Kontakt zu den Männern und Frauen, die vor uns da waren

Die Objekte haben eine einzigartige Schwingung. Aber wie viel von ihrer unsichtbaren Geschichte können sie offenbaren?

