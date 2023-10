Ecrire sa vie IBOS Ibos, 21 novembre 2023, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Véritable plongée dans l’œuvre et l’existence de Virginia Woolf, Pauline Bayle dévoile l’histoire d’une bande d’amis aux destins entrelacés qui cherchent ensemble comment faire face au chaos du monde.

Parcourant les chemins qui mènent à la découverte de soi, Pauline Bayle, actuelle directrice du Théâtre Public de Montreuil, poursuit son exploration des récits initiatiques et d’apprentissage. En puisant dans l’œuvre de Virginia Woolf, elle suit le destin d’une bande d’amis, et raconte dans un même mouvement l’éblouissement de l’enfance et le désenchantement de l’âge adulte.

Le texte du spectacle est écrit à partir des extraits du Journal de Virginia Woolf, certaines de ses nouvelles et le roman Les Vagues « habitées de bout en bout par six battements de cœur, sorte de pulsation sensible qui se devine dès la première lecture » comme le souligne Pauline Bayle . « Qu’il s’agisse du rythme des phrases ou des harmonies sonores, Les Vagues forment un ensemble aussi sophistiqué qu’il est fluide et mélodieux et je souhaite faire entendre cette langue poétique sur un plateau car je suis convaincue de sa légitimité et de sa puissance à cet endroit ».

À travers les voix de ses personnages se dessine en creux le portrait d’une autrice magnifique qui a trouvé dans l’amitié et l’écriture les deux antidotes pour échapper au caractère inexorable de la condition humaine. Après une formidable adaptation des Illusions perdues de Balzac présentée l’an passé, Pauline Bayle nous livre une relecture lumineuse de l’œuvre immense de l’autrice anglaise..

2023-11-21 20:30:00 fin : 2023-11-21 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



A veritable plunge into the work and life of Virginia Woolf, Pauline Bayle unveils the story of a group of friends whose destinies are intertwined as they seek together to cope with the chaos of the world.

Pauline Bayle, current director of Théâtre Public de Montreuil, continues her exploration of initiation and apprenticeship stories. Drawing on the work of Virginia Woolf, she follows the destiny of a band of friends, recounting in the same movement the dazzle of childhood and the disenchantment of adulthood.

The text for the show is based on excerpts from Virginia Woolf’s Diary, some of her short stories and the novel The Waves, « inhabited from start to finish by six heartbeats, a kind of sensitive pulsation that is apparent from the very first reading », as Pauline Bayle points out. « Whether it’s the rhythm of the sentences or the sound harmonies, Les Vagues is as sophisticated as it is fluid and melodious, and I want to bring this poetic language to the stage, because I’m convinced of its legitimacy and power in this place.

Through the voices of her characters, a portrait emerges of a magnificent author who found in friendship and writing the two antidotes she needed to escape the inexorable nature of the human condition. Following last year?s stunning adaptation of Balzac?s Lost Illusions, Pauline Bayle delivers a luminous rereading of the English author?s immense work.

Verdadera inmersión en la obra y la vida de Virginia Woolf, Pauline Bayle cuenta la historia de un grupo de amigas cuyos destinos se entrelazan mientras tratan juntas de hacer frente al caos del mundo.

Pauline Bayle, actual directora del Théâtre Public de Montreuil, prosigue su exploración de las historias de iniciación y aprendizaje explorando los caminos que conducen al autodescubrimiento. Inspirándose en la obra de Virginia Woolf, sigue el destino de un grupo de amigos, relatando al mismo tiempo el deslumbramiento de la infancia y el desencanto de la edad adulta.

El texto del espectáculo se basa en extractos del Diario de Virginia Woolf, algunos de sus cuentos y la novela Las olas, « habitada de principio a fin por seis latidos, una especie de pulsación sensible que se hace patente desde la primera lectura », como señala Pauline Bayle. « Ya sea por el ritmo de las frases o por las armonías de los sonidos, Les Vagues es tan sofisticada como fluida y melodiosa, y quiero que este lenguaje poético se escuche en un escenario, porque estoy convencida de su legitimidad y su poder en este lugar ».

A través de las voces de sus personajes, emerge el retrato de una magnífica dramaturga que ha encontrado en la amistad y en la escritura los dos antídotos que necesita para escapar de la inexorable naturaleza de la condición humana. Tras la impresionante adaptación el año pasado de Las ilusiones perdidas de Balzac, Pauline Bayle nos trae una luminosa relectura de la inmensa obra del autor inglés.

Pauline Bayle taucht tief in das Werk und das Leben von Virginia Woolf ein und erzählt die Geschichte einer Gruppe von Freunden, deren Schicksale miteinander verflochten sind und die gemeinsam versuchen, mit dem Chaos der Welt fertig zu werden.

Pauline Bayle, die derzeit das Théâtre Public in Montreuil leitet, setzt ihre Erforschung von Initiations- und Lerngeschichten fort, indem sie Wege zur Selbstfindung beschreitet. In Virginia Woolfs Werk folgt sie dem Schicksal einer Gruppe von Freunden und erzählt gleichzeitig von der Verblüffung der Kindheit und der Ernüchterung des Erwachsenenalters.

Der Text des Stücks wurde auf der Grundlage von Auszügen aus Virginia Woolfs Tagebuch, einigen ihrer Kurzgeschichten und dem Roman Die Wellen geschrieben, die von Anfang bis Ende von sechs Herzschlägen bewohnt sind, eine Art sensibler Pulsschlag, der sich schon beim ersten Lesen erahnen lässt », wie Pauline Bayle betont. « Ich möchte diese poetische Sprache auf die Bühne bringen, weil ich von ihrer Legitimität und Kraft an diesem Ort überzeugt bin ».

In den Stimmen ihrer Figuren zeichnet sich das Porträt einer großartigen Autorin ab, die in der Freundschaft und im Schreiben die beiden Gegenmittel gefunden hat, um der Unerbittlichkeit des menschlichen Daseins zu entkommen. Nach ihrer großartigen Adaption von Balzacs Verlorene Illusionen im letzten Jahr hat Pauline Bayle nun eine leuchtende Neuinterpretation des immensen Werks der englischen Autorin vorgelegt.

