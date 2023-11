Amathia IBOS Ibos, 16 novembre 2023, Ibos.

Premier volet du triptyque SE KRISIS, Amathia transporte le spectateur au cœur des fragilités et des rigidités d’un monument sacré, celui de l’Education Nationale. Dominique Habouzit transpose à la scène une puissante réflexion sur la déshérence d’un chœur d’enseignants.

Cinq solitudes saisies à un instant précis et plongées dans une incertitude profonde témoignent de leur métier et des résonnances que ce dernier produit dans leurs vies. Amathia, c’est la prise de parole d’un metteur en scène qui s’interroge, dans un théâtre de marionnettes, sur ce qui fait école. Jouant des coudes dans un dédale de couloirs tapissés de casiers, arpentant des cours de récréations, des préaux, esquivant ballons et quolibets, usant leurs voix dans d’innombrables salles de classes, les enseignants sont sur tous les fronts. Dominique Habouzit met en lumière cinq voix qui se débattent pour décrypter les symptômes et les causes d’une fracture dont elles sont à la fois victimes et responsables. Point de rencontre entre enfermement et lutte, elles se débattent pour maintenir les murs de ce sanctuaire, de cette institution vacillante..

The first part of the SE KRISIS triptych, Amathia takes the spectator to the heart of the fragility and rigidity of a sacred monument: the French education system. Dominique Habouzit brings to the stage a powerful reflection on the disinheritance of a teaching profession.

Five solitudes captured at a precise moment and plunged into profound uncertainty bear witness to their profession and the resonance it produces in their lives. Amathia is a puppet theater where a director takes the floor to question what it means to be a teacher. Elbowing their way through a maze of corridors lined with lockers, pacing playgrounds and courtyards, dodging balls and taunts, using their voices in countless classrooms, teachers are on all fronts. Dominique Habouzit brings to light five voices struggling to decipher the symptoms and causes of a divide of which they are both victims and perpetrators. Where confinement and struggle meet, they struggle to maintain the walls of this sanctuary, this shaky institution.

Primera parte del tríptico SE KRISIS, Amathia adentra al público en las fragilidades y rigideces de un monumento sagrado: el sistema educativo francés. Dominique Habouzit lleva a escena una poderosa reflexión sobre el declive de la profesión docente.

Cinco soledades captadas en un momento preciso y sumidas en una profunda incertidumbre dan testimonio de su profesión y de la resonancia que produce en sus vidas. Amathia es la voz de un director que, en un teatro de marionetas, se interroga sobre lo que hace a una escuela. Abriéndose paso a codazos por un laberinto de pasillos repletos de taquillas, recorriendo patios y zonas de recreo, esquivando balones y burlas, haciendo uso de su voz en innumerables aulas, los profesores están en todos los frentes. Dominique Habouzit arroja luz sobre cinco voces que luchan por descifrar los síntomas y las causas de una división de la que son a la vez víctimas y victimarios. Allí donde confinamiento y lucha se encuentran, luchan por mantener los muros de este santuario, de esta institución tambaleante.

Amathia ist der erste Teil des Triptychons SE KRISISIS und führt den Zuschauer in das Herz eines heiligen Monuments, des Bildungswesens. Dominique Habouzit bringt eine kraftvolle Reflexion über die Vernachlässigung der Lehrerschaft auf die Bühne.

Fünf Einsame, die in einem bestimmten Moment erfasst und in eine tiefe Ungewissheit gestürzt werden, berichten von ihrem Beruf und den Resonanzen, die dieser in ihrem Leben hervorruft. Amathia ist die Rede eines Regisseurs, der in einem Marionettentheater die Frage stellt, was Schule ausmacht. Die Lehrerinnen und Lehrer sind an allen Fronten im Einsatz, indem sie ihre Ellenbogen in einem Labyrinth von Gängen mit Spinden einsetzen, auf Pausenhöfen und Schulhöfen herumlaufen, Bällen und Spott ausweichen und ihre Stimmen in unzähligen Klassenzimmern abnützen. Dominique Habouzit beleuchtet fünf Stimmen, die sich bemühen, die Symptome und Ursachen einer Kluft zu entschlüsseln, für die sie sowohl Opfer als auch Verantwortliche sind. Sie kämpfen darum, die Mauern dieses Heiligtums, dieser wackeligen Institution, aufrechtzuerhalten.

