Cécile McLorin Salvant IBOS Ibos, 14 novembre 2023, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Victoires de la musique, Grammy Awards, Cécile McLorin a glané une pluie de prix prestigieux ces dernières années. Comme le dit Wynton Marsalis, « on ne trouve une telle chanteuse qu’une seule fois sur une ou deux générations ». Et la voici de retour sur la scène du Parvis !

Toujours surprenante, de moins en moins là où on l’attend, Cécile McLorin brasse de manière ensorcelante les époques et les cultures. Dans son dernier album, elle a ajouté à ses compositions des titres de Charles Trenet, Véronique Sanson, ou Starmania. Une manière singulière de raconter la légende médiévale de Mélusine, mi-femme, mi-serpent, principalement en français, mais aussi en créole haïtien et en occitan ! Cécile McLorin apporte une perspective historique, un sens dramatique renouvelé et une compréhension musicale éclairée aux standards du jazz et à ses propres compositions originales. De formation classique, imprégnée de jazz, de blues et de folk, elle embrasse un vaste répertoire qui élargit les possibilités de la performance live. Wynton Marsalis, cité plus haut, dit d’elle également : « Elle possède l’assurance, l’élégance, l’âme, l’humour, la sensualité, la puissance, le registre, la perspicacité, l’intelligence, la profondeur et la grâce… ».

2023-11-14 20:00:00 fin : 2023-11-14 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



Victoires de la musique, Grammy Awards, Cécile McLorin has been showered with prestigious awards in recent years. As Wynton Marsalis says, « ?you only get a singer like this once in a generation or two? And here she is, back on stage at Le Parvis!

Always surprising, always less where you expect her to be, Cécile McLorin bewitchingly blends eras and cultures. On her latest album, she has added songs by Charles Trenet, Véronique Sanson and Starmania to her own compositions. A unique way of telling the medieval legend of Mélusine, half-woman, half-serpent, mainly in French, but also in Haitian Creole and Occitan! Cécile McLorin brings a historical perspective, a renewed sense of drama and an enlightened musical understanding to jazz standards and her own original compositions. Classically trained and steeped in jazz, blues and folk, she embraces a vast repertoire that expands the possibilities of live performance. Wynton Marsalis, quoted above, also says of her: « She possesses assurance, elegance, soul, humor, sensuality, power, range, insight, intelligence, depth and grace »

Victoires de la musique, Grammy Awards, Cécile McLorin se ha visto colmada de prestigiosos galardones en los últimos años. Como dice Wynton Marsalis, « ?sólo se encuentra una cantante así una o dos veces por generación? Y ahora vuelve al escenario de Le Parvis

Cécile McLorin, siempre sorprendente, siempre menos de lo que se espera de ella, es una fascinante mezcla de épocas y culturas. En su último álbum, ha añadido a sus propias composiciones canciones de Charles Trenet, Véronique Sanson y Starmania. Es una forma única de contar la leyenda medieval de Mélusine, mitad mujer, mitad serpiente, principalmente en francés, pero también en criollo haitiano y occitano Cécile McLorin aporta una perspectiva histórica, un renovado sentido del drama y una esclarecida comprensión musical a los estándares de jazz y a sus propias composiciones originales. De formación clásica e impregnada de jazz, blues y folk, abarca un vasto repertorio que amplía las posibilidades de la interpretación en directo. Wynton Marsalis, citado anteriormente, también dijo de ella: « Tiene porte, elegancia, alma, humor, sensualidad, potencia, alcance, perspicacia, inteligencia, profundidad y gracia »

Cécile McLorin hat in den letzten Jahren eine Fülle von Auszeichnungen erhalten, darunter Victoires de la musique und Grammy Awards. Wie Wynton Marsalis sagte: « Eine solche Sängerin findet man nur einmal in einer oder zwei Generationen ». Und hier ist sie wieder auf der Bühne des Parvis!

Cécile McLorin, die immer wieder überrascht und immer seltener dort anzutreffen ist, wo man sie erwartet, vermischt auf bezaubernde Weise Epochen und Kulturen. Auf ihrem letzten Album hat sie ihren Kompositionen Titel von Charles Trenet, Véronique Sanson oder Starmania hinzugefügt. Eine einzigartige Art, die mittelalterliche Legende von Melusine, halb Frau, halb Schlange, zu erzählen, hauptsächlich auf Französisch, aber auch auf haitianischem Kreol und Okzitanisch…! Cécile McLorin bringt eine historische Perspektive, einen neuen Sinn für Dramatik und ein fundiertes musikalisches Verständnis in die Jazzstandards und ihre eigenen Originalkompositionen ein. Mit ihrer klassischen Ausbildung und ihren Einflüssen aus Jazz, Blues und Folk verfügt sie über ein breites Repertoire, das die Möglichkeiten der Live-Performance erweitert. Der oben zitierte Wynton Marsalis sagte über sie: « Sie hat Selbstvertrauen, Eleganz, Seele, Humor, Sinnlichkeit, Kraft, Register, Einsicht, Intelligenz, Tiefe und Anmut… »

