Le Lac des cygnes

Ibos,Hautes-Pyrénées

Chorégraphe incontournable de la scène française de retour au Parvis, Angelin Preljocaj revisite le plus célèbre des ballets russes. Avec 26 danseurs au plateau, la pièce est un formidable palimpseste porté par une justesse formelle exceptionnelle et par la précision des corps, propres aux créations d’Angelin Preljocaj.

Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, il propulse le chef d’œuvre de Tchaïkovski dans une dimension plus contemporaine. Du ballet original de Marius Petipa et Lev Ivanov, Preljocaj garde « la trame amoureuse, le conte ensorcelant, lié à la transformation d’une femme en cygne ». Le reste est fondamentalement nouveau : le conte est transposé dans le monde de l’industrie et de la finance qui s’oppose au mystère du lac menacé. Les thèmes actuels de l’urgence environnementale ou d’une économie prédatrice se marient parfaitement à l’œuvre originale sans jamais en trahir l’essence.

Dans une chorégraphie virtuose et résolument contemporaine qui tire le meilleur des grandes visions russes de la tradition du ballet classique, Preljocaj emporte le spectateur dans un irrésistible tourbillon de costumes splendides, de beauté et d’émotions : un spectacle à voir en famille !.

Le Parvis Scène Nationale de Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



Angelin Preljocaj, one of France’s leading choreographers, returns to Le Parvis to revisit the most famous of Russian ballets. With 26 dancers on stage, the piece is a formidable palimpsest carried by the exceptional formal accuracy and precision of Angelin Preljocaj?s bodies.

After Snow White and Romeo and Juliet, he propels Tchaikovsky?s masterpiece into a more contemporary dimension. From the original ballet by Marius Petipa and Lev Ivanov, Preljocaj retains « the love story, the bewitching tale of the transformation of a woman into a swan ». The rest is fundamentally new: the tale is transposed to the world of industry and finance, which clashes with the mystery of the threatened lake. Today?s themes of environmental urgency and predatory economics blend perfectly with the original work, without ever betraying its essence.

Preljocaj?s virtuoso, resolutely contemporary choreography draws the best from the great Russian visions of the classical ballet tradition, sweeping the audience along in an irresistible whirlwind of splendid costumes, beauty and emotion: a show for the whole family!

Angelin Preljocaj, uno de los coreógrafos franceses más importantes, vuelve al Parvis para revisitar el más famoso de los ballets rusos. Con 26 bailarines en escena, la pieza es un formidable palimpsesto llevado por una excepcional exactitud formal y por la precisión de los cuerpos, típica de las creaciones de Angelin Preljocaj.

Después de Blancanieves y Romeo y Julieta, ha llevado la obra maestra de Chaikovski a una dimensión más contemporánea. Del ballet original de Marius Petipa y Lev Ivanov, Preljocaj conserva « la historia de amor, el cuento hechizante ligado a la transformación de una mujer en cisne ». El resto es fundamentalmente nuevo: el cuento se traslada al mundo de la industria y las finanzas, que choca con el misterio del lago amenazado. Los temas actuales de la urgencia medioambiental y la economía depredadora se mezclan perfectamente con la obra original, sin traicionar nunca su esencia.

Con una coreografía virtuosa y decididamente contemporánea que extrae lo mejor de las grandes visiones rusas de la tradición del ballet clásico, Preljocaj arrastra al público en un irresistible torbellino de espléndidos trajes, belleza y emoción: ¡un espectáculo para ver con toda la familia!

Angelin Preljocaj, der unumgängliche Choreograph der französischen Szene, kehrt zum Parvis zurück und tanzt das berühmteste aller russischen Ballette neu. Mit 26 Tänzern auf der Bühne ist das Stück ein gewaltiges Palimpsest, das von einer außergewöhnlichen formalen Genauigkeit und der Präzision der Körper getragen wird, die den Kreationen von Angelin Preljocaj eigen sind.

Nach Schneewittchen und Romeo und Julia führt er Tschaikowskys Meisterwerk in eine zeitgenössischere Dimension. Vom Originalballett von Marius Petipa und Lev Ivanov behält Preljocaj « die Liebesgeschichte, das bezaubernde Märchen, das mit der Verwandlung einer Frau in einen Schwan verbunden ist ». Der Rest ist grundlegend neu: Das Märchen wird in die Welt der Industrie und der Finanzen verlegt, die dem Geheimnis des bedrohten Sees entgegensteht. Aktuelle Themen wie Umweltnotstand und räuberische Wirtschaft fügen sich nahtlos in das Originalwerk ein, ohne dessen Wesen zu verraten.

In einer virtuosen und entschieden zeitgenössischen Choreographie, die das Beste aus den großen russischen Visionen der klassischen Balletttradition herausholt, reißt Preljocaj den Zuschauer mit in einen unwiderstehlichen Strudel aus prächtigen Kostümen, Schönheit und Emotionen: eine Aufführung, die man mit der ganzen Familie sehen sollte!

