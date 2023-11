J’accepte IBOS Ibos, 24 octobre 2023, Ibos.

Véritable poème visuel et dramatique, J’accepte est une chasse aux secrets enfouis, une chasse aux indices, aux mots-clefs, aux identifiants qui les uns après les autres enfoncent notre défiance et obtiennent notre consentement.

Le groupe Merci s’attarde sur notre subordination au virtuel et remet en cause la prééminence des algorithmes dans nos existences. Surveillance de masse, cookies, gestion des données personnelles, traçabilité numérique dans son ensemble… J’accepte, c’est avant tout ce bouton sur lequel on clique sans y réfléchir. Et c’est aussi cette fiction d’anticipation qui dépeint un avenir effrayant certes, mais néanmoins drôle et rassurant parce que dysfonctionnel.

Le groupe Merci nous propose un voyage physique dans un vrai/faux monde, en compagnie de quatre personnages robotiques et paradoxalement très humains : d’hologrammes en figures humaines déréglées habitant leurs espaces imaginaires et leur folie, tout le défi de J’accepte est de faire théâtre à propos du virtuel de manière totalement artisanale, de chair et d’os.

Adepte d’un théâtre qui se construit là on ne l’attend pas, le groupe Merci retrouve ici un rapport frontal au public pour mieux mettre en scène ses inquiétudes et débusquer nos nouvelles aliénations..

A veritable visual and dramatic poem, J?accepte is a hunt for buried secrets, a hunt for clues, keywords and identifiers that, one after the other, deepen our mistrust and win our consent.

The Merci group examines our subordination to the virtual and questions the pre-eminence of algorithms in our lives. Mass surveillance, cookies, personal data management, digital traceability as a whole? J?accepte is first and foremost that button you click without thinking. And it’s also about this futuristic fiction that depicts a future that’s certainly frightening, but nonetheless funny and reassuring because it’s dysfunctional.

The Merci group takes us on a physical journey into a real/false world, in the company of four robotic characters who are paradoxically very human: from holograms to deranged human figures inhabiting their imaginary spaces and their madness, the whole challenge of J?accepte is to make theater about the virtual in a totally homemade, flesh-and-blood way.

An adept of theater that is built where it is not expected, the Merci group here finds a frontal relationship with the audience, the better to stage its concerns and flush out our new alienations.

Verdadero poema visual y dramático, J?accepte es una caza de secretos enterrados, una caza de pistas, palabras clave e identificadores que, uno tras otro, refuerzan nuestra desconfianza y ganan nuestro consentimiento.

Merci examina nuestra subordinación a lo virtual y cuestiona la preeminencia de los algoritmos en nuestras vidas. Vigilancia masiva, cookies, gestión de datos personales, trazabilidad digital en su conjunto? J’accepte es ante todo ese botón que se pulsa sin pensar. Y es también una ficción de anticipación que dibuja un futuro ciertamente aterrador, pero no por ello menos divertido y tranquilizador por disfuncional.

El grupo Merci nos lleva en un viaje físico a un mundo real/falso, en compañía de cuatro personajes robóticos que, paradójicamente, son muy humanos: de los hologramas a las figuras humanas desquiciadas que habitan sus espacios imaginarios y sus locuras, todo el desafío de J?accepte es hacer teatro sobre lo virtual de una manera totalmente casera, de carne y hueso.

Adepto del teatro que se construye donde no se espera, el grupo Merci ha encontrado aquí una relación frontal con el público, la mejor para escenificar sus inquietudes y exponer nuestras nuevas alienaciones.

J?accepte ist ein visuelles und dramatisches Gedicht, eine Jagd nach vergrabenen Geheimnissen, eine Jagd nach Hinweisen, Schlüsselwörtern und Identifikationsmerkmalen, die nacheinander unser Misstrauen vertiefen und unsere Zustimmung erhalten.

Die Gruppe Merci beschäftigt sich mit unserer Unterordnung unter das Virtuelle und stellt die Vorherrschaft von Algorithmen in unserem Leben in Frage. Massenüberwachung, Cookies, Umgang mit persönlichen Daten, digitale Rückverfolgbarkeit als Ganzes? Ich stimme zu ist vor allem ein Knopf, auf den man klickt, ohne darüber nachzudenken. Und es ist auch diese fiktive Zukunftsvision, die eine beängstigende, aber dennoch lustige und beruhigende Zukunft zeichnet, weil sie dysfunktional ist.

Die Gruppe Merci lädt uns zu einer physischen Reise in eine wahre/falsche Welt ein, in Begleitung von vier robotischen und paradoxerweise sehr menschlichen Figuren: Von Hologrammen bis zu menschlichen Figuren, die ihre imaginären Räume und ihren Wahnsinn bewohnen, besteht die Herausforderung von J’accepte darin, ein Theater über das Virtuelle zu machen, auf eine völlig handwerkliche Art und Weise, aus Fleisch und Blut.

Als Anhänger eines Theaters, das sich dort aufbaut, wo man es nicht erwartet, findet die Gruppe Merci hier zu einer frontalen Beziehung zum Publikum zurück, um ihre Sorgen besser in Szene zu setzen und unsere neuen Entfremdungen zu entlarven.

