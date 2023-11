PUNK.E.S ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres IBOS Ibos, 24 octobre 2023, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

À travers l’épopée musicale des Slits, le premier groupe de punks féminin, le public plonge au cœur d’une époque qui ressemble étrangement à la nôtre… À la fois malicieuses et rebelles, les Slits parviennent à transformer les humiliations qu’elles subissent, en victoire !

Elles étaient quatre filles âgées de quatorze à vingt ans et venaient d’univers sociaux extrêmement variés. Deux d’entre elles n’avaient jamais touché un instrument de musique auparavant. Elles ont pourtant réussi l’exploit d’être le premier groupe au monde à obtenir le contrôle total de leur image auprès de leur maison de disque.

Le spectacle raconte leur histoire, sous la forme d’une épopée musicale, joyeuse et intergénérationnelle. Sur un plateau épuré évoquant une salle de concert, cinq comédiennes et un comédien prennent en charge les dix-sept personnages de cette fresque punk. Le répertoire musical du spectacle se constitue aussi bien des morceaux des Slits que de leurs inspirations qui étaient très variées (le Velvet underground, les Kinks, les Clash, Bobby Fuller, les Ramones, les Sex Pistols, Patty Smith, Blondie etc.).

2023-10-24 20:30:00 fin : 2023-11-09 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



Through the musical epic of the Slits, the first all-female punk band, the audience plunges into the heart of an era that bears a striking resemblance to our own? Both mischievous and rebellious, the Slits manage to turn the humiliations they suffer into victories!

They were four girls aged between fourteen and twenty, from extremely diverse social backgrounds. Two of them had never touched a musical instrument before. Yet they achieved the feat of being the first band in the world to gain total control of their image with their record company.

The show tells their story in the form of a joyful, intergenerational musical epic. On a bare stage reminiscent of a concert hall, five actresses and one actor take on the role of the seventeen characters in this punk fresco. The show’s musical repertoire includes songs by the Slits as well as their wide-ranging inspirations (the Velvet underground, the Kinks, the Clash, Bobby Fuller, the Ramones, the Sex Pistols, Patty Smith, Blondie etc.)

A través de la saga musical de las Slits, el primer grupo punk compuesto exclusivamente por mujeres, el público se sumerge en el corazón de una época que guarda un gran parecido con la nuestra.. Traviesas y rebeldes, las Slits supieron transformar las humillaciones que sufrieron en victorias

Eran cuatro chicas de entre catorce y veinte años, de orígenes sociales muy variados. Dos de ellas nunca habían tocado un instrumento musical. Sin embargo, lograron la proeza de ser el primer grupo del mundo en obtener de su compañía discográfica el control total de su imagen.

El espectáculo cuenta su historia en forma de alegre epopeya musical intergeneracional. En un escenario desnudo que recuerda a una sala de conciertos, cinco actrices y un actor encarnan a los diecisiete personajes de este fresco punk. El repertorio musical del espectáculo incluye temas de los Slits, así como de sus más variadas inspiraciones (Velvet underground, Kinks, Clash, Bobby Fuller, Ramones, Sex Pistols, Patty Smith, Blondie, etc.)

Mit dem musikalischen Epos der Slits, der ersten weiblichen Punkband, taucht das Publikum in eine Zeit ein, die der unseren verblüffend ähnlich ist? Die Slits sind schelmisch und rebellisch zugleich und schaffen es, die Demütigungen, die sie erleiden, in einen Sieg zu verwandeln

Sie waren vier Mädchen im Alter von 14 bis 20 Jahren und kamen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten. Zwei von ihnen hatten noch nie zuvor ein Musikinstrument angefasst. Dennoch schafften sie es, als erste Band der Welt die volle Kontrolle über ihr Image bei ihrer Plattenfirma zu erlangen.

Das Stück erzählt ihre Geschichte in Form eines musikalischen, fröhlichen und generationenübergreifenden Epos. Auf einer schlichten Bühne, die an einen Konzertsaal erinnert, übernehmen fünf Schauspielerinnen und ein Schauspieler die siebzehn Charaktere dieses Punk-Freskos. Das musikalische Repertoire des Stücks besteht sowohl aus den Stücken der Slits als auch aus ihren Inspirationen, die sehr unterschiedlich waren (The Velvet underground, The Kinks, The Clash, Bobby Fuller, The Ramones, Sex Pistols, Patty Smith, Blondie usw.)

