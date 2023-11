Maxime Le Forestier IBOS Ibos, 24 octobre 2023, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

On a fini par trouver une date. C’est le titre du dernier album de Maxime Le Forestier. C’est aussi celle, essentielle, qui marque le retour de celui qui est « né quelque part », 30 ans après son dernier passage au Parvis…

On ne présente plus Maxime Le Forestier… C’est ce qu’on entend ici ou là sous prétexte que ses premiers succès remontent au siècle dernier. L’excuse est facile… Et pourquoi ne faudrait-il plus présenter un chanteur qui se renouvelle à chaque album, à chaque tournée, à chaque concert ? On pourrait bien-sûr se contenter d’énumérer les grands titres : San Francisco, Fontenay-aux-roses, Comme un arbre dans ma ville, Né quelque part… Près de cinquante ans de carrière, des rimes par milliers, seize albums studio, une victoire de la musique d’honneur en 2020 ou une tournée consacrée à Georges Brassens. Mais la biographie de Maxime Le Forestier peut aussi se résumer à un mot : fidélité. Fidélité aux mots qui dessinent l’époque – ou les époques, d’ailleurs – fidélité aux musiciens qui l’accompagnent et fidélité aux amis (ce sont souvent les mêmes), fidélité à la guitare, fidélité au public. En 2019, peu de temps avant la pandémie, sortait un album intitulé Paraître ou ne pas être. Maxime Le Forestier est. Assurément..

2023-10-24 20:30:00 fin : 2023-12-02 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



We finally found a date. It’s the title of Maxime Le Forestier’s latest album. It is also the essential date that marks the return of the man who was « born somewhere », 30 years after his last appearance at Le Parvis?

Maxime Le Forestier needs no introduction? That’s what we hear here and there, on the pretext that his first hits date back to the last century. It’s an easy excuse? And why should we no longer present a singer who renews himself with every album, every tour, every concert? We could, of course, simply list his greatest hits: San Francisco, Fontenay-aux-roses, Comme un arbre dans ma ville, Né quelque part? Nearly fifty years of career, thousands of rhymes, sixteen studio albums, an honorary Victoire de la Musique award in 2020 and a tour dedicated to Georges Brassens. But the biography of Maxime Le Forestier can also be summed up in one word: fidelity. Loyalty to the words that shape the times? or times, for that matter? loyalty to the musicians who accompany him and loyalty to his friends (they are often the same ones), loyalty to the guitar, loyalty to the public. In 2019, shortly before the pandemic, Maxime Le Forestier released an album entitled Paraître ou ne pas être. Maxime Le Forestier is. He certainly is.

Por fin hemos encontrado una fecha. Es el título del último álbum de Maxime Le Forestier. También es la fecha esencial que marca el regreso del hombre que « nació en alguna parte », 30 años después de su última aparición en Le Parvis..

Maxime Le Forestier no necesita presentación? Eso es lo que se oye aquí y allá, con el pretexto de que sus primeros éxitos se remontan al siglo pasado. Es una excusa fácil? ¿Y por qué no presentar más a un cantante que se renueva con cada álbum, cada gira, cada concierto? Podríamos, por supuesto, limitarnos a enumerar sus grandes éxitos: San Francisco, Fontenay-aux-roses, Comme un arbre dans ma ville, Né quelque part? Casi cincuenta años en el negocio de la música, miles de rimas, dieciséis álbumes de estudio, un premio honorífico Victoire de la Musique en 2020 y una gira dedicada a Georges Brassens. Pero la biografía de Maxime Le Forestier también puede resumirse en una palabra: lealtad. Lealtad a las palabras que definen la época -o épocas, para el caso-, lealtad a los músicos que le acompañan y lealtad a sus amigos (a menudo son los mismos), lealtad a la guitarra, lealtad al público. En 2019, poco antes de la pandemia, publicó un álbum titulado Paraître ou ne pas être. Maxime Le Forestier lo es. Sin duda lo es.

Schließlich fanden wir ein Datum. Es ist der Titel des letzten Albums von Maxime Le Forestier. Es ist auch das entscheidende Datum, das die Rückkehr des Mannes markiert, der « ?irgendwo geboren » ist, 30 Jahre nach seinem letzten Auftritt im Parvis?

Man muss Maxime Le Forestier nicht mehr vorstellen? Das hört man hier und da, unter dem Vorwand, dass seine ersten Erfolge aus dem letzten Jahrhundert stammen. Die Ausrede ist einfach? Und warum sollte man einen Sänger, der sich mit jedem Album, jeder Tournee und jedem Konzert erneuert, nicht mehr vorstellen? Man könnte sich natürlich damit begnügen, die großen Titel aufzuzählen: San Francisco, Fontenay-aux-roses, Comme un arbre dans ma ville, Né quelque part? Fast fünfzig Jahre Karriere, Tausende von Reimen, sechzehn Studioalben, ein Ehrenmusikpreis im Jahr 2020 oder eine Tournee, die Georges Brassens gewidmet ist. Aber die Biografie von Maxime Le Forestier lässt sich auch in einem Wort zusammenfassen: Treue. Treue zu den Worten, die die Epoche zeichnen – oder die Epochen übrigens? Treue zu den Musikern, die ihn begleiten, und Treue zu den Freunden (es sind oft die gleichen), Treue zur Gitarre, Treue zum Publikum. Im Jahr 2019, kurz vor der Pandemie, erschien ein Album mit dem Titel Paraître ou ne pas être (Erscheinen oder nicht sein). Maxime Le Forestier ist. Ganz gewiss.

Mise à jour le 2023-10-30 par CDT65|CDT65