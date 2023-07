L’été culturel du Parvis IBOS Ibos, 5 juillet 2023, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Tout au long du mois de juillet, retrouvez une programmation gratuite* riche d’événements qui explore les liens entre l’art et le sport à l’approche des Jeux Olympiques partout sur le territoire des Hautes-Pyrénées.

Au programme : le spectacle Mémoires en short d’Olivier de Robert, du cinéma sous les étoiles, des concerts et des apéros musicaux !

En plein air

Même si l’été est ensoleillé, les soirées peuvent s’avérer fraîches selon les situations. Prévoyez quelques vêtements chauds et des chaussures adaptées. La plupart du temps, une restauration légère et un service de boissons sont prévus sur place, vous pouvez donc aussi emporter une nappe de pique-nique à poser sur l’herbe, en attendant la nuit.

Dans la majorité des cas, une solution de repli est prévue en cas de mauvais temps.

* tarifs gratuits à l’exception du concert d’André Manoukian et Jean-François Zygel.

2023-07-05 fin : 2023-07-26 . EUR.

IBOS au Parvis – Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



Throughout July, enjoy a free* program of events exploring the links between art and sport in the run-up to the Olympic Games all over the Hautes-Pyrénées.

On the program: Olivier de Robert’s show Mémoires en short, cinema under the stars, concerts and musical aperitifs!

Outdoors

Even if summer is sunny, evenings can be chilly, depending on the situation. Bring warm clothing and appropriate footwear. Most of the time, light meals and drinks are served on site, so you can also bring a picnic tablecloth to lay out on the grass while you wait for the night.

In most cases, a fallback solution is provided in case of bad weather.

* free with the exception of the concert by André Manoukian and Jean-François Zygel

Durante todo el mes de julio, disfrute de un programa gratuito* de actos que exploran los vínculos entre el arte y el deporte en vísperas de los Juegos Olímpicos por todos los Altos Pirineos.

En el programa: el espectáculo Mémoires en short de Olivier de Robert, cine bajo las estrellas, conciertos y aperitivos musicales

Al aire libre

Aunque el verano sea soleado, las noches pueden ser frescas según la situación. Lleve ropa de abrigo y calzado adecuado. La mayoría de las veces, se ofrecen refrescos y bebidas en el lugar, así que también puede traer un mantel de picnic para tumbarse en la hierba hasta que anochezca.

En la mayoría de los casos, se ofrece una solución alternativa en caso de mal tiempo.

* gratuito a excepción del concierto de André Manoukian y Jean-François Zygel

Den ganzen Juli über gibt es in den Hautes-Pyrénées ein kostenloses* Programm mit zahlreichen Veranstaltungen, die die Verbindungen zwischen Kunst und Sport im Vorfeld der Olympischen Spiele erkunden.

Auf dem Programm stehen u. a. die Aufführung Mémoires en short von Olivier de Robert, Kino unterm Sternenhimmel, Konzerte und musikalische Aperitifs!

Unter freiem Himmel

Auch wenn der Sommer sonnig ist, können die Abende je nach Situation kühl werden. Bringen Sie ein paar warme Kleidungsstücke und geeignetes Schuhwerk mit. Meistens gibt es vor Ort kleine Snacks und Getränke, sodass Sie auch eine Picknickdecke mitnehmen können, die Sie auf dem Gras auslegen können, bis es dunkel wird.

In den meisten Fällen ist eine Ausweichmöglichkeit für schlechtes Wetter vorgesehen.

* freie Eintrittspreise mit Ausnahme des Konzerts von André Manoukian und Jean-François Zygel

