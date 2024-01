Installation immersive et in situ par Ulla von Brandenburg Route de Pau Ibos, mercredi 28 février 2024.

Jouant de la diversité des supports et des médiums (installations, films, aquarelles, performances…) et de sa maîtrise des codes de la scénographie, issue d’une trajectoire théâtrale et inspirée par les arts du cirque, Ulla Von Brandenburg, artiste internationalement reconnue, crée des installations immersives et in situ auxquelles le public est invité à prendre part, expérimentant les motifs qui irriguent son oeuvre : le mouvement, la scène, la couleur, la musique, le textile…

> Vernissage mercredi 28 février à 19h

> Exposition à découvrir du mardi au samedi : 11h à 13h et 14h à 18h30

Route de Pau IBOS

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



