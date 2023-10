Echange et découverte de la Bosnie ibis Styles Sarajevo Sarajevo Catégories d’Évènement: Canton de Sarajevo

Sarajevo Echange et découverte de la Bosnie ibis Styles Sarajevo Sarajevo, 23 octobre 2023, Sarajevo. Echange et découverte de la Bosnie 23 – 28 octobre ibis Styles Sarajevo inscription A l’heure de l’Europe, les questions éducatives prennent un sens nouveau. Prendre en considération l’évolution du monde, l’internationalisation des échanges, devient une nécessité, presque un absolu. En témoignent les politiques jeunesses, nationales et européennes de ces dernières décennies, qui cherchent à favoriser, entre autres choses, la rencontre de jeunes de différents pays européens.

Les rencontres internationales visent donc à « déclencher » ou à affirmer une envie de s’investir dans la vie collective, de prendre part à un projet commun. Le paradoxe, du moins en apparence, réside dans le fait que la rencontre entre soi et l’Autre, en dehors de l’environnement quotidien pourrait provoquer un engagement citoyen, qu’aller « ailleurs » (au sens du dépaysement, pas nécessairement du voyage) pourrait générer une envie de s’investir « ici ».

Le Centre Socio-Culturel du Val d’Argent a ainsi souhaité engager ce type d’action en choisissant comme pays partenaire la Bosnie . En effet le chef-lieu du territoire a déjà des attaches dans les Balkans puisque Ste Marie aux mines est jumelée avec une ville slovène nommée Trzic.

En 2017, les jeunes du Val d’Argent se sont rendus en Slovénie ; en 2019 c’est le CSCVA qui a accueilli les jeunes slovènes avec comme support commun la pratique de l’escalade. La dimension Européenne du projet a été mise en avant avec notamment une visite des institutions Européennes de Strasbourg. Lors des différentes rencontres, notre référent était présent pour la traduction lors des échanges. Ce référent travaille en Bosnie à l’école française de Sarajevo. Ce séjour permettra la rencontre d’un groupe de jeunes Bosniens afin de partager l’histoire de leur pays qui a vécu la guerre de Bosnie dans les année 90.Cette guerre s’est déclarée lors de l’indépendance de la Yougoslavie dont la Slovénie faisait partie.

Ces rencontres permettront de voir comment un pays qui a vécu une guerre peut se reconstruire et avec quelles traces.

