BINGO MUSICAL // FLAM’S ROUBAIX Mercredi 20 décembre, 19h30 Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place entrée libre

Mi blind-test, mi bingo c’est le jeu idéal qui mêle musique et hasard

Viens tester tes connaissances musicales et tente de gagner des récompenses !

Au programme ✨

Happy Hours de 17h à 19h

Restauration Spécialités 100% alsaciennes. Venez découvrir nos Flammekueches, Spaetzles et pour les plus courageux nos formules À VOLONTÉ

Réservation au [03 20 45 00 00](tel:03 20 45 00 00)

* Entrée gratuite

* à partir de 19h30

37 Bd du Général Leclerc, 59100 Roubaix / Arrêt métro et tram : Euroteleport

Et pour découvrir notre carte > https://roubaix.carte.flams.fr/#/carte/Roubaix

Ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place 37 Boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 45 00 00 https://all.accor.com/hotel/1017/index.fr.shtml

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T19:30:00+01:00 – 2023-12-20T22:00:00+01:00

flams roubaix