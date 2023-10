A la découverte de Paris la « ville lumière » Période du Grand Siècle au XIX siècle Ibis Budget Paris Nord 18ème Paris, 24 octobre 2023, Paris.

Période du Grand Siècle à l’Exposition universelle de 1900

Les temps modernes, les temps révolutionnaires et le XIX siècle

Ce séjour est un séjour culturel qui permettra à 14 jeunes âgés entre 11 et 13 ans de voyager de la Période du Grand Siècle à l’Exposition universelle de 1900 grâce à la visite de monuments parisiens remarquables, riches d’histoire et de sens.

La thématique des lumières est un fil rouge du séjour.

Pourquoi appelle-t-on la ville de Paris comme cela ? Il y a plusieurs raisons qui font de Paris La « Ville Lumière ».

La première date du 17ème siècle. À cette époque, la capitale du Royaume de France été très fortement frappée par la criminalité.C’était sous le gouvernement de Louis XIV, surnommé le Roi Soleil qui créa le premier éclairage public en 1665 avec la création du premier établissement de lanternes.

* Visite du château de Versailles

« Paris est un flambeau allumé. Un flambeau allumé à une volonté. »Victor Hugo

On peut trouver la lumière partout dans Paris. Dans tous ses beaux bâtiments, comme l’énorme bougie qu’est la Tour Eiffel par exemple.

*Balade en bateau mouche

*Visite de la Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Avenue des Champs Elysées

De 1715-1789, la France a vécu ce qu’on appelle le siècle des Lumières. C’était le siècle des philosophes comme Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot ou d’Alembert. Leur but était de dépasser l’obscurantisme et de promouvoir les connaissances. Lutter contre les préjugés, provoquer la remise en question.

Le siècle des Lumières était le déclencheur de la Révolution française, qui a donné naissance à la « Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen » en 1789.Paris respire la lumière, il fait entendre ses idées lumineuses.

*Visite mythes et secrets de la Bastille

*Visite du musée du Louvre

*Visite du musée des Arts Forains

C’est un lieu insoupçonné, abritant une collection d’objets insolites du patrimoine du spectacle et de la fête foraine du 19ème siècle, lumineux et incroyable.

*Visite de l’Atelier des lumières VAN GOGH / KLEIN

Une immersion dans les toiles de Vincent van Gogh (1853-1890), génie ignoré de son vivant, qui a bouleversé la peinture. Le parcours retrace les différentes étapes de la vie de l’artiste, ses séjours à Arles, Paris ou encore Saint-Rémy-de-Provence. Le visiteur voyage au cœur des œuvres, de ses débuts à sa maturité, de ses paysages ensoleillés à ses nocturnes, ses portraits et natures mortes.

Les nuances sombres succèdent aux teintes chaudes. L’exposition immersive évoque le monde intérieur à la fois démesuré, chaotique et poétique de Van Gogh et souligne un dialogue permanent entre l’ombre et la lumière.

