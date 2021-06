Ibaaku ▂ Petit Bain Petit Bain, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 2 juillet 2021

de 18h à 0h

gratuit

Ibaaku se produira à Petit Bain le vendredi 2 Juillet 2021 sur notre rooftop

Ibaaku se définit comme un poète sonore/visuel. Il est très actif depuis le début des années 2000 sur la scène hip-hop sénégalaise avec le collectif LZ3. En 2009 il sort l’album » Muzik Noire » avec son groupe hip hop Still et en 2013 l’album éponyme de I-Science aux accents reggae, soul et funk.

Il collabore et produit pour le ghota du hip hop africain toutes générations confondues et il compose régulièrement pour le cinéma et la télévision.

Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)



Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain

