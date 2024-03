Iascapall & Galadriel Salle François de Curel | Joeuf Jœuf, samedi 16 mars 2024.

Iascapall & Galadriel Concert Celtique Saint-Patrick à Joeuf (54) ! Samedi 16 mars, 19h00 Salle François de Curel | Joeuf 8,00 €

Concert de la Saint-Patrick

avec IASCAPALL et GALADRIEL

pour un voyage dans les contrées celtiques, entre compositions et airs traditionnels d’Irlande, et d’ailleurs !

On s’y retrouve à partir de 19 heures.

Salle François de Curel | Joeuf
57 r Commerce, 54240 JOEUF
Jœuf 54240
Meurthe-et-Moselle
Grand Est
contact@galadriel.eu

Galadriel Folk