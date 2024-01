IAROSS Carcassonne, jeudi 28 mars 2024.

IAROSS Carcassonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 21:00:00

fin : 2024-03-28

Cordes frottées, pincées, machines et synthés, iAROSS est un trio qui mélange chanson, rock et jazz. Du texte à la musique, la poésie y tient une place de choix, laissant une grande place à l’imagination et aux sensations. Chant libre et rock, musiques douces ou révoltées, les chansons de iAROSS sont l’exutoire de curieux ancrés dans notre époque, qui frappent à coups de guitares saturées.

Nicolas Iarossi chant, violoncelle / Colin Vincent guitare, claviers / Julien Grégoire batterie

Gratuit sur réservation.

.

37 Rue Trivalle

Carcassonne 11000 Aude Occitanie pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr



L’événement IAROSS Carcassonne a été mis à jour le 2024-01-23 par A.D.T. de l’Aude / OT Carcassonne