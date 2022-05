IAN PAICE FEAT PURPENDICULAR PLAYS DEEP PURPLE La Bresse, 19 novembre 2022, La Bresse.

IAN PAICE FEAT PURPENDICULAR PLAYS DEEP PURPLE La Bresse

2022-11-19 19:00:00 19:00:00 – 2022-11-19

29 EUR

Batteur de Deep Purple et seul membre du groupe à ne l’avoir jamais quitté, Ian Paice est considéré comme l’un des batteurs les plus influents de la planète rock. Il sera sur la scène de la Halle dès Congrès avec Purpendicular pour interpréter les plus grands titres de Deep purple. Purpendicular est considéré comme le meilleur tribute du groupe et avec Mister Paice ‘on drums’, on flirtera avec un concert de Deep Purple à La Bresse. A ne pas manquer!

LINE-UP : Ian Paice, drums(UK) Deep Purple – Robby Thomas Walsh, vocals (IRL) Joe Lynn Turner – Nick Fyffe, bass (UK) ex Jamiroquai – Muris Varajic, guitar (BIH) ex Mostar Sevdah – Christoph Kögler, keyboards (AUT) ex Billy Sheehan.

Rock Altitude

