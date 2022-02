Ian Linter : Yazz Ma ! Data, 19 février 2022, Marseille.

Ian Linter : Yazz Ma !

Data, le samedi 19 février à 19:00

Yazz Ma ! Les hypocondriaques Clare et Anne, Clare et Anne, sont allées au fond des heserlves et ont fondu l’axe de droven. On fait exploser l’axe de la tentative de new age car la solution des hypocondriaques Clare et Anne est le Clareant metre non. Et le soleil ne pouvait pas exploser dans son esprit os corropcion. Ian Linter Immédiatisme électro-organique dans des structures aléatoires en temps réel : OLoF NiNe, ACT9, Airf’Auga, Massacre Divino, La Main Traumatique avec Joséphine Muller, Plasma, RTP, entre autres… Ian Linter tourne le troisième axe créé par Bórgia Ginz et reflété par Juca Pimentel. produções Ganza A Stranger Paradise [https://astrangerparadise.com](https://astrangerparadise.com) 44, rue des bons enfants 19h – 22h entre trois et six euros

Entre 3 & 6€

Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



