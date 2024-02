IAM + Tallou [COMPLET] La Nouvelle Vague Saint-Malo, samedi 17 février 2024.

IAM

Faut-il encore présenter IAM ?!

Pilier et pionnier, avec NTM, du rap français dans les années 1990, IAM s’est fait connaître du grand public avec le tube Je danse le mia. Les Marseillais Akhenaton, Shurik’n, Kheops, Imhotep et Kephren se sont imposés avec des textes pointus empreints de réalisme et d’une fine culture orientale, des musiques funky accrocheuses et une certaine autodérision. Avec le classique L’école du Micro d’Argent, ils ont atteint des chiffres de ventes quasiment inégalés par des rappeurs hexagonaux.

C’est un réel événement d’accueillir cette nouvelle tournée HHHistory à Saint-Malo !

TALLOU

Seulement 2 ans après le début de son projet, Tallou pose une empreinte inédite dans le paysage hip-hop/soul ! Nous l’avons accueilli en résidence en janvier pour préparer son nouveau set avec ses musiciens, et ça promet !

De sa voix suave, elle chante ses cicatrices dans un univers onirique. On retrouve dans sa musique des influences hybrides, qu’elle puise depuis toujours dans le rap. Elle présente en exclusivité son nouvel E.P., Exil, dans lequel elle chemine entre amour et névroses pour offrir, auprès d’un batteur, un saxophoniste et un claviériste, une œuvre sincère. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne info@lanouvellevague.org

