2021-04-11 Le concert prévu le 9 novembre 2020, puis reporté au 11 avril 2021, est finalement annulé.

Le concert prévu le 9 novembre 2020, puis reporté au 11 avril 2021, est finalement annulé.

Concert. Dans la catégorie musique urbaine, IAM est un des groupes incontournables du rap français à l’image de Suprême NTM ou encore de MC Solaar. En 2017, le groupe avait donné un concert incroyable à Nantes à l’occasion des 20 ans anniversaire de leur premier album « L’école du Micro d’Argent ». Aujourd’hui, ils reviennent à Nantes pour présenter leur dixième album intitulé « Yasuke ». La symbolique de l’album est forte : au 16e siècle, Yasuke était un esclave africain qui devint samouraï japonais. À l’image de ce personnage, l’album inscrit le groupe dans la Légende selon laquelle tout est possible. En effet, les célèbres rappeurs d’IAM ont débuté dans les années 1990 et à l’époque, le paysage musical français n’était pas aussi empreint par le rap qu’il ne l’est aujourd’hui. Après 30 années de carrière, les musiciens célèbrent encore et toujours leur amour du rap, qui leur a permis de vivre intensément leur aspiration pour la musique. Plus lucide, plus introspectif, « Yasuke » s’ajoute à la longue discographie du groupe et contredit un slogan populaire : non, tout n’était pas mieux avant. Les pionniers du rap évoluent, leur musique aussi. IAM résiste. IAM respire. IAM est là !

