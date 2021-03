Caen Caen Caen, Calvados IAM – rap warrior tour – ANNULÉ Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

IAM – rap warrior tour – ANNULÉ, 10 avril 2021-10 avril 2021, Caen. IAM – rap warrior tour – ANNULÉ 2021-04-10 20:00:00 20:00:00 – 2021-04-10 Zénith de Caen Rue Joseph Philippon

Caen Calvados Le groupe mythique de Marseille est de retour sur scène avec le Warrior Tour. L’occasion de les retrouvez sur la scène du Zénith de Caen avec leurs plus grands succès et leurs derniers projets. Le groupe mythique de Marseille est de retour sur scène avec le Warrior Tour. L’occasion de les retrouvez sur la scène du Zénith de Caen avec leurs plus grands succès et leurs derniers projets. http://www.zenith-caen.fr/ Le groupe mythique de Marseille est de retour sur scène avec le Warrior Tour. L’occasion de les retrouvez sur la scène du Zénith de Caen avec leurs plus grands succès et leurs derniers projets. Le groupe mythique de Marseille est de retour sur scène avec le Warrior Tour. L’occasion de les retrouvez sur la scène du Zénith de Caen avec leurs plus grands succès et leurs derniers projets.

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Zénith de Caen Rue Joseph Philippon Ville Caen