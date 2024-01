IAM / JULIEN GRANEL SCENE PRINCIPALE-Plein Air Avoine, vendredi 28 juin 2024.

Le festival Avoine Zone Groove présenteVendredi 28 Juin 2024 20h30 – IAM :Formé en 1989 et originaire de Marseille, IAM est le groupe de rap emblématique composé de Akhenaton, Shurik’n, Kheops, Imhotep et Kephren. Connu pour son style musical unique, leurs paroles sont souvent politiquement engagées et traitent de sujets tels que l’injustice sociale, le racisme et la violence urbaine.22h30 – JULIEN GRANEL :Deux ans après son premier EP Bagarre Bagarre, Julien Granel signe avec brio la bande son de l’été et poursuit son odyssée chromatique avec Cooleur, son premier album solaire et envoûtant. A travers cet album délibérément cool, truffé de groove irrésistibles, de jam brûlantes et de pépites feel good, Julien Granel nous déroule le tapis rouge pour un été supa dupa cool.

Tarif : 7.00 – 37.50 euros.

Début : 2024-06-28 à 20:30

Réservez votre billet ici

SCENE PRINCIPALE-Plein Air RUE GEORGES JOUBERT 37420 Avoine 37