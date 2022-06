IAM en Concert Gratuit Salon-de-Provence, 4 juin 2022, Salon-de-Provence.

IAM en Concert Gratuit Office de Tourisme de Salon de Provence 249 Place Morgan Salon-de-Provence

2022-06-04 – 2022-06-04 Office de Tourisme de Salon de Provence 249 Place Morgan

Salon-de-Provence 13664

Rendez-vous sur la Place Morgan à 21h !



Fort d’un nouvel et dixième album, le groupe IAM se produira sur la scène installée place Morgan à Salon de Provence le 4 juin 2022. « Yasuke », ce dernier album en dit long sur la philosophie et le parcours du groupe.



Yasuke était un esclave africain devenu samouraï au Japon au XVIème siècle. Un disque fidèle et combatif que vous découvrirez sur scène dans plusieurs salles de la région pour la Tournée Warrior Tour 2022.



A retenir :

Place Morgan

4 juin 2022

21h

Gratuit

IAM en concert sur la Place Morgan !

+33 4 90 56 27 60

Office de Tourisme de Salon de Provence 249 Place Morgan Salon-de-Provence

