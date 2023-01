IAE Caen | Journée Portes Ouvertes Caen, 4 février 2023, Caen .

IAE Caen | Journée Portes Ouvertes

IAE Caen | Journée Portes Ouvertes
3, rue Claude Bloch
Caen
Calvados

2023-02-04 09:00:00 09:00:00 – 2023-02-04 16:00:00 16:00:00

IAE Caen 3, rue Claude Bloch

Caen

Calvados

La Journée Portes Ouvertes de l’IAE Caen aura lieu le samedi 04 février 2023 !

Ces portes ouvertes sont sur inscription. Cette inscription permet de mieux gérer les flux et de vous informer sur les actualités en lien avec cette journée.

Étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, chefs d’entreprise, vous pourrez à cette occasion échanger avec les enseignants de nos 4 pôles (IUP banque finance assurance, comptabilité-contrôle, management, social-santé-solidarité), les conseillers formation continue, les coordinateurs alternance et poser toutes vos questions à nos équipes.

Au programme :Conseil sur les procédures de validation d’acquis et de financementRenseignements sur l’alternanceAteliers Cv et lettres de motivationsEntretiens avec nos équipes pédagogiquesVisite de nos locaux (Salle des marchés, Learning Center, Etc.)

Conférences (programmation à venir)

Informations utiles :

Veuillez respecter la tranche horaire de visite indiquée lors de votre inscription.

Pour s’inscrire : www.iae.unicaen.fr/inscription-jpo.php

iae.communication@unicaen.fr +33 2 31 56 65 00

IAE Caen 3, rue Claude Bloch Caen

