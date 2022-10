IAE Caen | Conférence « Retrouver du sens au travail, manager la motivation de vos collaborateurs » Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados L’IAE Caen poursuit son cycle de conférence « Rencontres du Management » ! Autour d’une conférence – échange, Sylvia LECARDRONNEL reviendra sur les facteurs de motivations des salariés en donnant notamment sa définition de la motivation. Elle en expliquera le cycle et de quelle manière, il varie en fonction de la personnalité du salarié.

Elle reviendra sur le processus de « crise » qui engendre la perte de motivation.

Lors de cette conférence, Sylvia LECARDRONNEL démontrera qu’il est possible pour un salarié de se reconnecter pour donner du sens à sa mission et pour un manager d’accompagner ce processus. Avec un management individuel qui permettra une prise de la hauteur, le manager pourra ainsi servir le collectif tout en vivant mieux son rôle.

Coach, auteure et conférencière, maman de deux enfants, cadre en management, Sylvia LECARDRONNEL aide les femmes qui se débattent, comme elle a pu le faire, entre ambitions professionnelles, dissonance intérieure, et impératifs du quotidien.

