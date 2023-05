Rencontre avec l’artiste Camille Llobet en proposition des Amis de l’IAC IAC Institut d’art contemporain Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Rencontre avec l’artiste Camille Llobet en proposition des Amis de l’IAC IAC Institut d’art contemporain, 25 mai 2023, Villeurbanne. Rencontre avec l’artiste Camille Llobet en proposition des Amis de l’IAC Jeudi 25 mai, 19h00 IAC Institut d’art contemporain Gratuit sur réservation Venez découvrir l’exposition Fond d’air lors d’une viste en présence de l’artiste Camille Llobet, suivie d’un moment convivial dans les jardins de l’IAC.

→ Informations pratiques

♦ Gratuit sur réservation (ouvert à toutes et tous)

IAC Institut d'art contemporain
11 rue Docteur Dolard
Villeurbanne 69003

2023-05-25T19:00:00+02:00 – 2023-05-25T21:30:00+02:00

