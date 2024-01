IA, réseaux sociaux, défiance… le journalisme est-il mort ? Maison de la Radio et de la Musique Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Dans un monde où information et désinformation se mêlent de plus en plus et brouillent les repères des citoyens, la confiance des français dans leurs médias est un enjeu vital pour la démocratie.

57 % des Français estiment qu’il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d’actualité, 56% considèrent que les journalistes ne sont pas indépendants des pressions de l’argent, ¼ des 18-34 ans s’informent via des influenceurs, 42% des moins de 35 ans se disent ouverts à l’idée de lire des articles rédigés par une IA…

Mais 75% des Français suivent aussi l’actualité avec grand intérêt, 48% considèrent que l’existence des médias audiovisuels publics est une bonne chose pour la pluralité d’opinions et la diversité du paysage médiatique, 73% que les réseaux sociaux contribuent à la diffusion de fausses informations et 62% déclarent qu’ils n’auraient pas confiance dans un média qui utiliserait l’IA pour rédiger un article (Etude Kantar Public pour La Croix, Novembre 2023).

Face à ces constats, une question se pose : le journalisme est-il mort ? Pour en débattre, Radio France et France Inter s’associent à Usbek & Rica et proposent un Tribunal pour les Générations Futures inédit, diffusé en public et en direct sur France Inter depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, le mercredi 31 janvier à 20h*.

Le Tribunal pour les Générations Futures est un format original imaginé par le magazine Usbek & Rica pour susciter le débat autour des grands enjeux d’avenir, à travers la mise en scène d’un faux procès d’assises avec une cour (président, avocat, procureur), des experts invités à la barre en tant que témoins et un verdict rendu à la majorité par un jury tiré au sort, ou par le public de l’évènement, pour répondre à la question posée par le tribunal.

► Un évènement radiophonique inédit avec :

– Dans le rôle de la présidente : Mathilde Serrell, productrice à France Inter d’Un monde nouveau et de Nouvelles têtes ;

– Dans le rôle de l’avocat : Thierry Keller, journaliste et cofondateur d’Usbek & Rica ;

– Dans le rôle du procureur : Alexandre Kouchner, éditorialiste chez Usbek & Rica ;

– Dans le rôle des témoins :

o Laurence Devillers, professeure à la Sorbonne, spécialiste des questions d’intelligence artificielle et d’éthique ;

o Paloma Moritz, journaliste écologie et société chez Blast ;

o Axel Beaussart (dit Tahzio), fondateur de Spotters Media, chroniqueur chez Mouv’.

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

Contact : https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10229178767599

