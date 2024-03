IA, performance et santé au travail HEC Alumni, lundi 25 mars 2024.

Vous êtes indépendants et prêts à découvrir comment l’IA peut transformer votre métier ?». Des réponses dans la deuxième conférence du cycle

« l’IA une aubaine pour les indépendants » sur le thème :

« IA, performance et santé au travail ».

Le 25 mars 2024 à 18h30

Dans les locaux d’HEC Alumni

9 Av. Franklin Delano Roosevelt

75008 Paris

Vous avez aimé la première conférence et son aspect démystification de l’IA ? Vous allez adorer la deuxième étape du cycle pour découvrir :

Comment l’IA peut se charger des tâches répétitives à faible valeur ajoutée,

L’analogie avec le sport et les athlètes de haut niveau,

L’utilisation de l’IA pour améliorer le bien-être au travail,

Les négociations en cours sur le pacte de la vie au travail,

….Et en Bonus rencontrer la Communauté des Experts et Consultants Indépendants d’HEC Alumni et poursuivre les échanges sur l’avenir de vos métiers d’Indépendants,

avec la participation de :

Matthieu Langlois : Anesthésiste réanimateur | Ancien Chef du Groupe Medical RAID

Thibaut Fleury : Directeur Général Efficience Santé au travail

Bertrand Busson : Moutain Men

Une conférence conçue et animée par Hélène Watbot (HEC) et Alain Tassy (HEC)

