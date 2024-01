Journée Portes Ouvertes IA Institut IA Institut Puteaux, samedi 20 janvier 2024.

Une Journée Portes Ouvertes à l’IA Institut, c’est l’occasion de rencontrer les équipes ou de découvrir le campus. Tout au long de cette visite, vous serez guidé par des étudiants passionnés par l’IA et la Data Engineering, qui sont en train de transformer cette passion en métier !

À propos de l’IA Institut by EPITA & ISG

IA Institut by EPITA & ISG est une école innovante qui combine le meilleur des sciences de l’Ingénieur et des enseignements d’école de Commerce.

Le Parcours Grande Ecole offre la possibilité de choisir la voie Ingénieur, Manager ou bien Expert.

IA Institut 5 rue Bellini 92800 Puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France