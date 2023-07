Journée Portes Ouvertes IA Institut IA Institut Puteaux, 16 septembre 2023, Puteaux.

Journée Portes Ouvertes IA Institut Samedi 16 septembre, 11h00 IA Institut sur inscription

Une Journée Portes Ouvertes à l’IA Institut, c’est l’occasion de rencontrer les équipes ou de découvrir le campus. Tout au long de cette visite, vous serez guidé par des étudiants passionnés par l’IA et la Data Engineering, qui sont en train de transformer cette passion en métier !

À propos de l’IA Institut by EPITA & ISG

IA Institut by EPITA & ISG est une école à la formation pluridisciplinaire qui se place résolument à la hauteur de leurs enjeux, techniques, éthiques et humains, avec le choix entre une formation en 5 ou 6 ans, sanctionnée par un double diplôme, et une formation diplômante en 3 ans.

IA Institut 5 rue Bellini 92800 Puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:00:00+02:00

