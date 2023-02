After School IA Institut IA Institut, 8 mars 2023, Puteaux.

sur inscription

En venant nous voir, vous découvrirez le Campus Cyber et vous pourrez échanger avec les étudiants et l’équipe pédagogique. Exclusif : découvrez ChatGPT et Dall-E !

IA Institut 5 rue Bellini 92800 Puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France

À propos de l’IA Institut by EPITA & ISG

IA Institut by EPITA & ISG est une école à la formation pluridisciplinaire qui se place résolument à la hauteur de leurs enjeux, techniques, éthiques et humains, avec le choix entre une formation en 5 ou 6 ans, sanctionnée par un double diplôme, et une formation diplômante en 3 ans.



