IA & création immersive : Faster, Better, Stronger ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 23 mars 2024.

IA & création immersive : Faster, Better, Stronger ? Si ChatGPT s'est rapidement imposé comme la star des IA, le monde de la tech regorge aujourd'hui de dizaines de solutions capables de générer du contenu tex tuel, visuel, vidéo ou audio. Samedi 23 mars, 14h30 Cité des sciences et de l'Industrie

Une boîte à outils facilement accessible aux artistes et qui pourrait, à l’instar de la création artistique en général, changer le visage de la création XR. De quelles manières les artistes s’approprient-ils ces IA pour créer des univers immersifs et virtuels ? Que permettent ces outils et que ne permettent-ils pas ? Ces intelligences artificielles génératives ouvrent-elles forcément des futurs créatifs souhaitables ? Comment les professionnels de la création numérique et des industries culturelles et créatives anticipent-ils cette révolution en marche ?

Modéré par Adrien Cornelissen, auteur et journaliste spécialiste en création numérique

