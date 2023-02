I. ZACH & M. RABBIA + J. DUMOULIN MUSIQUE POUR DEUX CORPS LE TRITON, 23 mars 2023, LES LILAS.

I. ZACH & M. RABBIA + J. DUMOULIN MUSIQUE POUR DEUX CORPS LE TRITON. Un spectacle à la date du 2023-03-23 à 20:30 (2023-03-23 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Michele Rabbia est italien, Ingar Zach est norvégien, mais c’est en anglais qu’ils communiquent, leur façon la plus fluide de communiquer étant avant tout la musique ! Depuis leur rencontre il y a 6 ans, ils explorent ensemble les riches possibilités sonores des percussions. « Musique pour deux corps » est une incroyable invitation au voyage. Ici, la musique est improvisée de bout en bout mais semble obéir à un développement organique. Elle a quelque chose d’envoûtant, de circulaire. On pense à ces mots du compositeur Giascinto Scelsi : « le son est sphérique et rond » ! Ce soir, pour une grande première qui ravira tous les passionnés du beau son et les inconditionnels de la belle musique, le duo Zach/Rabbia convie Jozef Dumoulin, incontestablement l’un des plus innovants pianistes de la scène improvisée européenne.

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-Saint-Denis

