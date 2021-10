Roubaix Le Conservatoire de Roubaix Nord, Roubaix İ viva la musica ! Le Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

İ viva la musica ! Le Conservatoire de Roubaix, 27 février 2022, Roubaix. İ viva la musica !

Le Conservatoire de Roubaix, le dimanche 27 février 2022 à 11:00

Ces musiciens d’exception vous emmèneront pour un voyage en Espagne, au Mexique et en Argentine, au gré des œuvres de compositeurs les plus emblématiques comme Astor Piazzola ou Arturo Márquez… Une immersion dans une musique d’inspiration dansante ou mélancolique, mise en relief par une instrumentation éclectique. A ne pas manquer ! Harpe : Anne Le Roy – Petit Contrebasse : Mathieu Petit Quintette à vent du Conservatoire de Roubaix Pierre Pouillaude, _Flûte_ Christophe Warembourg, _Hautbois_ Fabien Clément, _Clarinette_ Gilles Desmazière, _Basson_ Anthony Blondeau, _Cor_

Entrée 7/5 euros

Musique espagnole… Musique sud-américaine Le Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T11:00:00 2022-02-27T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Conservatoire de Roubaix Adresse 80 rue de Lille 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Le Conservatoire de Roubaix Roubaix