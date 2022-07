I-TONA EN CONCERT

I-TONA EN CONCERT, 27 août 2022, . I-TONA EN CONCERT



2022-08-27 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-27 23:30:00 23:30:00 Ce trio propose une musique dynamique, aux influences variant du rock progressif au métal mélodique.

5 € (une boisson offerte)

