**À la croisée du concert, de la danse, de l’opéra et du théâtre, ce spectacle est né de la rencontre entre Tcha Limberger, musicien gitan et aveugle, virtuose maintes fois primé et de Fabrizio Cassol, saxophoniste et compositeur du groupe Aka Moon.** [Teaser du spectacle](https://www.youtube.com/watch?v=MN6mb5Ul2CM&feature=youtu.be) [Entretien avec les artistes du projet](https://www.youtube.com/watch?v=KzPAwlkoVic&feature=youtu.be) On connaît le musicien Fabrizio Cassol pour son travail aussi poignant qu’original avec le chorégraphe Alain Platel (_Coup Fatal, Pitié_) ou encore Anne Teresa De Keersmaeker et Faustin Linyekula. Mise en scène par Lisaboa Houbrechts, _I Silenti_ se propose d’être l’expression poétique de ceux qui sont réduits au silence. Au travers de la musique incarnée par Tcha Limberger, le spectacle commémore le Porajmos ou Holocauste oublié, génocide des Roms pendant la Seconde Guerre mondiale. Fabrizio Cassol y mêle des passages manipulés des madrigaux de Monteverdi sur les sujets de l’amour, l’exil et laguerre. Des notes sublimées par les chants tziganes et par la danseuse Tijen Lawton. Une pièce débordante d’humanité. − **Création Fabrizio Cassol, Tcha Limberger** Mise en scène Lisaboa Houbrechts Composition Fabrizio Cassol Dramaturgie Christian Longchamp Voix, violon Tcha Limberger Danse Tijen Lawton Voix Claron McFadden, Nicola Wemyss, Jonatan Alvarado Accordéon Philippe Thuriot Contrebasse Vilmos Csikos Percussions Simon Leleux Kaval Georgi Dobrev Scénographie, vidéo Oscar Van Der Put Costumes An Breugelmans Régisseur général Alfred Serghini Lumières Clinton Collon Son Carlo Thomson, Guillaume Desmet Régisseur plateau Alexis Stoffel − **Vendredi 13 mai** 20h30 − Salle Touchard Tarifs de 5€ à 25€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h15

