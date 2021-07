Val-des-Prés Val-des-Prés Hautes-Alpes, Val-des-Prés I Sentieri : chants corses, voix d’Italie, airs irlandais Val-des-Prés Val-des-Prés Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Val-des-Prés

I Sentieri : chants corses, voix d’Italie, airs irlandais Val-des-Prés, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Val-des-Prés. I Sentieri : chants corses, voix d’Italie, airs irlandais 2021-07-27 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-27 Eglise Saint-Claude de Val-des-Prés Chef-lieu

Val-des-Prés Hautes-Alpes Val-des-Prés EUR I Sentieri vous emmènera sur les rives de la Corse mais aussi de l’Italie et de l’Irlande à travers des chants et airs enchanteurs : chants polyphoniques corse, Irlande Italie . claree@hautesvallees.com +33 4 92 20 02 20 http://www.claree-tourisme.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-07 par Office de tourisme des Hautes Vallées – La Grave – La Clarée – L’Izoard

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Val-des-Prés Étiquettes évènement : Autres Lieu Val-des-Prés Adresse Eglise Saint-Claude de Val-des-Prés Chef-lieu Ville Val-des-Prés lieuville 44.94931#6.67832