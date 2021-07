« I SENTIERI » A LA CHAPELLE STE CÉCILE Flée, 15 août 2021-15 août 2021, Flée.

« I SENTIERI » A LA CHAPELLE STE CÉCILE 2021-08-15 – 2021-08-15

Flée Sarthe Flée

Ce groupe s’exprime dans une variété de tons et de registres aux couleurs multiples, pour une approche musicales entrainante où la joie, l’irrévérence burlesque savent céder la place à un style élégiaque et solitaire, intime et touchant. L’entrée se fait « au chapeau ».

Chants Corses, voix d’Italie, airs d’Irlande, mélodies nomades…

association@chapellesaintececile-free.net +33 6 80 10 08 32

