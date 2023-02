I Sea You et Barbara Daeffler – Exposition Le Bourg, 18 mars 2023, Lanrodec Lanrodec.

2023-03-18 – 2023-04-10

On ne présente plus ces deux artistes au talent reconnu ! Barbara Daeffler présente son bestiaire céramiques et raku, et I Sea You ses graff, ses gravures et peintures inspirées par la Bretagne. Barbara Daeffler : “Je vis et travaille à Langueux comme artiste auteure, céramiste. Mes études supérieures en histoire de l’art, archéologie et ethnologie ont été ponctuées de stages de céramique, puis de formations auprès de potiers et de céramistes dans le cadre de mon métier de professeur de modelage et sculpture à La Briqueterie, à Langueux. Mon travail de sculpteur autour de l’animalier, les hybrides ou zoanthropes est traversé par l’empreinte de l’Histoire, l’Antiquité, la mythologie. Depuis 2018 je donne à voir l’ensemble de mes créations dans des galeries, expositions, et salons. J’enseigne la céramique et les techniques du raku également à La Briqueterie et dispense régulièrement des ateliers et stages raku dans d’autres structures. Mon travail s’accompagne ou intègre également des compositions sonores, réalisées par moi-même ou en collaboration avec des artistes sonores.” I Sea You : “Originaire de la Baie de Saint-Brieuc, la mer et la Bretagne sont mes plus grandes sources d’inspiration. Depuis toute petite le dessin a toujours fait partie de ma vie. Après un passage par le graffiti à l’adolescence, je me suis ensuite formée dans le graphisme entre Madrid et Rennes. Je suis en permanente remise en question sur ma façon de dessiner ce qui me permet de ne jamais m’ennuyer et de toujours essayer de me dépasser. J’ai depuis 6 ans créé ma propre marque, appelée « I sea you ». Je réalise mes propres illustrations, toujours avec un air marin et une touche de Bretagne.” Exposition visible du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (fermé le mardi, jeudi après-midi et samedi) ; le dimanche 15 h à 18 h (en présence des artistes). Vernissage vendredi 17 mars à 18h30.

contact@bibliotheque-lanrodec.fr +33 2 96 32 65 07

