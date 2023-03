SUBLIMER SON QUOTIDIEN EN DENTELLE AU FUSEAU I R I D A T C E D F Le Puy-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

SUBLIMER SON QUOTIDIEN EN DENTELLE AU FUSEAU I R I D A T C E D F, 29 mars 2023, Le Puy-en-Velay. SUBLIMER SON QUOTIDIEN EN DENTELLE AU FUSEAU Mercredi 29 mars, 09h00, 14h00 I R I D A T C E D F Adapté à toutes personnes, nous vous proposons de participer à des ateliers de créations de bijoux en dentelle.

Deux ateliers seront possibles au choix. Création de boucles d’oreille Modèle de boucles d’oreille réalisé durant une journée sur rendez vous uniquement. Initiation et perfectionnement à la dentelle au fuseau en créant une parure moderne. Prix de l’atelier adulte : 45 euros et enfants : 27 euros pour 3 h d’atelier. Création de bracelet Réalisation de la dentelle (bracelet). Une heure seulement pendant l’après-midi. 10€ pour l’atelier. Les professeurs seront à disposition pour expliquer le savoir-faire également en dehors des ateliers.

Inscriptions limitées à 6 personnes (préciser quel atelier vous intéresse). Organisé dans une salle du centre d’enseignement, mobilier fourni, matériel et matières d’oeuvres aussi. Une enseignante pour 6 personnes.

Sublimer son quotidien par la couleur et la modernité d’une oeuvre telle est notre devise ! I R I D A T C E D F 44 rue Raphaël 43000 LE PUY EN VELAY Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ladentelledupuy.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 71 02 01 68 »}, {« type »: « email », « value »: « enseignement@ladentelledupuy.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

