le vendredi 13 août à 21:00

Opéra en 2 actes de Ruggero Leoncavallo en version de poche pour piano et 6 chanteurs. Le triomphe remporté par Pietro Mascagni, avec « Cavalleria Rusticana », piqua la jalousie de Ruggéro Leoncavallo, le poussant à écrire et composer lui aussi un opéra vériste, « Paillasses », inspiré d’un fait divers dramatique auquel il assista dans son enfance. Séance tout public A 21h au théâtre du Vallon de l’Escale Renseignements auprés du Festival Durance Luberon au 06 42 46 02 50

Tarif normal: 25€, tarif réduit 20€. Réservation sur le site festival-durance-luberon.com

