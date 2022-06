I.O.T & friends (live et dj sets), 6 juillet 2022, .

I.O.T & friends (live et dj sets)



2022-07-06 19:00:00 – 2022-07-06

DJ sets, live d’amis de toujours et d’artistes signés sur le label.

I.O.T Records est une maison de disque indépendante et résidente du Couvent depuis ses débuts. Un line-up qui représentera bien l’éclectisme assumé et revendiqué de la team I.O.T.



Line Up

‣ 19h-20h, DUB-4 (DJ set)

‣ 20h-20h30, Tom Terrien (live)

‣ 21h-21h45 Mounika. (live)

‣ 21h45-22h30, DUB-4 (DJ set)



• Tom Terrien

Tom Terrien est un pianiste producteur toulousain, aux croisements de l’électronique, de la pop et du jazz, usant de ses instruments de prédilection (wurlitzer, piano, systèmes modulaires, synthétiseurs analogiques, laptop) en prêtant une attention toute particulière à l’expérimentation au service de la mélodie.

Il proposera ainsi un live looping d’electronica improvisée comme une intime invitation à voyager parmi ses fantasmes mélodiques et sonores.



• Mounika

Beatmaker originaire de Poitiers, Monika travaille le hip hop à la façon d’un diamantaire, en quête du sample parfait, de la pépite lo-fi, trip-hop. Il compte déjà derrière-lui les premières parties de Chinese Man, L’Entourloop ou encore Biga*Ranx, mais aussi un single d’or et un diamant. Ses mélodies délicates, sensibles et mélancoliques ne cessent de résonner toujours un peu plus loin, jusqu’au Couvent Levat où il jouera ses plus belles pépites.



• Dub-4

Dub-4, est un DJ passionné de reggae, de la culture sound system et de la scène drum&bass, qui a notamment joué aux côtés d’artistes tel.les que 30Hz, Radioactive Man, Dave Clarke, Crystal Distorsion, Pushy !, 69DB, Automat, Flore ou encore Soom T.

Mélangeant avec énergie breakbeat, electro, remix reggae, baile funk, garage ou boot legs ravageurs, il clôturera la soirée par un set breaké aux sonorités dub tropicales.



+

La Roue de la Platine



C’est le retour d’un jeu tant attendu : la désormais célèbre roue de la platine.

À gagner ? Une superbe platine vinyle, et d’autres joyeux lots : enceinte portable, vinyles, CDs…

