I.O.K / Jazz blues

I.O.K / Jazz blues, 28 octobre 2022, . I.O.K / Jazz blues



2022-10-28 20:00:00 – 2022-10-28 8 8 EUR Vous n’avez jamais entendu parler de I.O.K ?

Sans doute parce qu’elle est l’une des galaxies les plus lointaines jamais observée avec un « décalage vers le rouge » de 6.96 ce qui correspond à un temps de regard vers le passé de 13 milliards d’années…

Le guitariste Pierre Genin, passionné par l’immensité de l’univers, propose une musique en constante évolution. Il rassemble avec lui une rythmique de choc avec le batteur Pierre Vanaret et le bassiste Greg Theveniau.

La musique de ce trio se résume à deux choses « la recherche du son » et la « musicalité ». Ces trois musiciens proposent un jazz imprégné de blues rock et tenteront de vous faire voyager à des années lumière de vos tracas du quotidien, la tête dans les étoiles. Avec :

Pierre Genin – guitare

Greg Theveniau – basse

Pierre Vanaret – batterie Site

https://pierregenin.wixsite.com/my-site-1/i-o-k Vidéos

Son

lecrescent@lecrescen.net https://lecrescent.net/ dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville