« I need to live » l’expo de Juergen Teller Grand Palais Ephémère Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Du samedi 16 décembre 2023 au mardi 09 janvier 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

.Tout public. payant

15 € / 11 € (TR)

Gratuit pour les moins de 16 ans

Tarif réduit : carte famille nombreuse,

demandeur d’emploi

Juergen Teller est l’icône d’un groupe très restreint de photographes reconnus internationalement,

hautement estimés dans le domaine de la photographie commerciale et de l’art contemporain. Il est particulièrement connu pour ses portraits francs de célébrités, ses éditoriaux de mode provocateurs et ses campagnes emblématiques pour divers créateurs.

Depuis sa montée en notoriété en tant que photographe à Londres au début des années 1990, Teller a également produit d’importantes séries d’œuvres personnelles dans lesquelles il s’interroge lui-même, sa famille, ses racines et son identité. Au cours des cinq dernières années, Teller a travaillé avec sa femme, Dovile Drizyte, sur des projets communs qui témoignent de divers aspects de leur relation, leur mariage et leur rôle de parents. Ces œuvres sont caractérisées par des personnages entremêlant sérieux et intimité, souvent teintés d’humour et créés dans un style grotesque.

Le titre de l’exposition, i need to live, fait référence au ressenti de Juergen Teller face aux faits marquants qui ont façonné sa vie, parfois tragiquement. L’artiste aborde ces sujets de la même manière qu’il pratique sa photographie : dans un style direct et réaliste, qui lui est propre. Par le biais de ses images uniques, Teller célèbre la valeur de la vie, tout en reconnaissant la fragilité de l’existence humaine.

Cette exposition spectaculaire sera la plus importante de l’artiste à ce jour. Elle présentera des œuvres personnelles et commandées, des images instantanément reconnaissables, de nouvelles séries de photographies, ainsi que des vidéos et des installations.

Juergen Teller est l’auteur de plus de quarante livres d’artistes, réalisés en collaboration avec Gerhard Steidl de la maison d’édition Steidl Verlag, Göttingen, au cours de ces vingt dernières années. Une large sélection de ces livres sera présentée à l’occasion de l’exposition, aux côtés d’autres publications, de magazines et supports imprimés, révélant le contexte culturel dans lequel s’inscrit le travail de Juergen Teller.

Après Paris, l’exposition sera présentée à la Triennale de Milan au printemps 2024.

Grand Palais Ephémère Place Joffre 75007 Paris

Contact : www.grandpalais.fr

Juergen Teller, Self-Portrait with pink shorts and balloons, Paris 2017 © Juergen Teller, All rights Reserved Juergen Teller, i need to live