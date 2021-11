.I.N.A + OPEN MIC Le Rallumeur d’étoiles, 19 novembre 2021, Martigues.

.I.N.A + OPEN MIC

Le Rallumeur d’étoiles, le vendredi 19 novembre à 19:30

Concert de T.I.N.A + OPEN MIC – Rap Cela fait maintenant dix ans que T.I.N.A. traîne ses guêtres dans l’underground Français. De concerts en Open Mic, de Zad en salles clandestines du 9-3 ou du 0-7, les MC’s du groupe écrivent comme on assène des coups de griffes. Si les thèmes politiques restent leur marque de fabrique, les MC’s de T.I.N.A. n’oublient pas que le rap vient de la fête, du partage et du show et leurs performances se savourent d’autant plus en live A l’aise autant sur de la trap que sur du boom bap, l’apparent éclectisme de leurs projets fait pourtant sens, pour peu que l’on se donne la peine de rentrer dans leur univers où l’on croise des dealers,des poètes russes et d’anciennes divinités [https://youtu.be/d1Dfjs0AEvs](https://youtu.be/d1Dfjs0AEvs) Entrée à prix libre et conscient Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre

Prix libre

♫♫♫

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône



2021-11-19T19:30:00 2021-11-19T22:30:00