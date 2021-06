I Muvrini Théâtre de Longjumeau, 8 janvier 2022-8 janvier 2022, Longjumeau.

I Muvrini

Théâtre de Longjumeau, le samedi 8 janvier 2022 à 20:00

Non les lucioles n’ont pas disparu. Elles ne disparaîtront jamais. Qu’est ce qui nous éclaire aujourd’hui? Notre époque exige de nous de muter. Ne laissons pas l’obscurité gagner sur la lumière. Ce spectacle, nous l’avons voulu «lumière et résistance». Ce n’est pas un retour, c’est un envol! On a souvent demandé à I Muvrini s’ils chantent la modernité ou la tradition. Dans ce spectacle ils répondent mieux que jamais qu’ils chantent la colère, l’espoir, l’amour et ne savent toujours pas si cela relève de la modernité ou de la tradition. I Muvrini parlent au Monde et à chacun de nous: «non ton plus beau jour n’est pas encore venu».

Tarifs: de 35€ à 45€

I Muvrini chantent une Corse inattendue. Ils célèbrent le pays du «Nous», celui de la conscience planétaire, celui d’une Terre Neuve.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T20:00:00 2022-01-08T22:00:00